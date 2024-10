Marcela Feudale contó qué fue lo peor de trabajar con Marcelo Tinelli

En una entrevista con el periodista y conductor, Ángel de Brito , Marcela Feudale no tuvo filtros y reveló detalles desconocidos de su pasado en la televisión. La locutora contó uno de los peores momentos que vivió cuando trabajaba en ShowMatch y disparó contra su histórico conductor, Marcelo Tinelli .

“¿En algún momento lo pasaste mal al aire?”, buscó saber Ángel en su ciclo de streaming #AngelResponde. “No, en algún momento me enojé yo. En algún momento me entré a enojar yo con todo, con el programa, con todo, con la gente. No quería estar más ahí, miraba todo desde afuera”, lanzó categoricamente.