Marcela Feudale reveló cómo falleció su padre y "culpó" al Gobierno: "Descubran la empatía"

Feudale.jpg Los mensajes de Marcela Feudale en sus redes sociales.

"Mi papá estuvo en tratamiento oncológico 11 meses con sueldo completo como profesor. Al momento de su fallecimiento se la habían renovado, solo que comenzaba a percibir la mitad de su sueldo. El día que se lo comunicaron, se descompuso y jamás reaccionó", expresó Feudale.

Con más de 51 mil reproducciones, ese mensaje empezó a viralizarse en las últimas horas, y fue también fuente de polémica con gente que cruzó a la periodista indirectamente, puesto que deshabilitó los comentarios en sus redes.

El palo de Marcela Feudale al Gobierno

Feudale continuó su mensaje con una clara referencia al Gobierno, al asegurar que "la crueldad que manejan para juzgar a la gente es espantosa. Para ellos todo es ñoqui".

En este sentido apuntó que "hay millones de situaciones extremas y distintas que gravitan en la vida de las personas y en verdad lo mejor que puede pasarnos, es que en nuestros momentos de crisis haya estructuras que nos sostengan, ya sean estatales o privadas. Dejen de juzgar al otro, descubran la empatía".

descarga (1).jpg Marcela Feudale trabajó muchos años con Tinelli

Con este último párrafo, Feudale dejó en claro que el mensaje apunta no solo a los funcionarios y a la estructura oficialista, sino también a quienes reproducen este tipo de discursos en las distintas redes sociales.

La polémica con Yanina Latorre

En un intenso episodio en el programa LAM, Marcela Feudale y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte enfrentamiento a raíz de declaraciones políticas realizadas por Latorre en su programa radial, El Observador. El cruce se desató cuando Feudale reprochó a su compañera por hablar sobre su posición política sin comunicárselo directamente.

"Me estás juzgando y no me gusta que me ataquen y no me arroben", expresó Feudale a Latorre, quien respondió: "No te estaba atacando ni tenía por qué arrobarte, ¿por qué te pones tan nerviosa?". La discusión escaló rápidamente, con Feudale manifestando su enojo por enterarse de las opiniones de Latorre a través de terceros.

"No me gusta lo que hacés, no tenés derecho a hablar de mí, me enoja que tenga que enterarme por la gente que estás hablando de lo que yo pienso, decime acá", confrontó Feudale. La situación se volvió más tensa, y Latorre se defendió argumentando que no podía arrobar a Feudale en la radio y que como personaje público, ella hace lo que quiere.