Pampita preguntó sobre tarot y amarres de parejas: risas y curiosidades en Los 8 Escalones

La conductora de Los 8 Escalones sorprendió al indagar con el trabajo de una participante.

Pampita Ardohain sorprendió durante el programa "Los 8 Escalones" que conduce en reemplazo del reconocido conductor Guido Kazcka con el diálogo que tuvo con una participante del concurso de preguntas y respuestas. La carismática conductora se interiorizó en el trabajo de una participante luego de que confiese que es tarotista .

"¿Hacía mucho que querías participar? Porque hay gente que se inscribió 20, 30 veces”, preguntó la conductora a lo que Silvia, la participante, confesó: “En realidad, yo me inscribí hace tres años y después me llamaron y no pude venir esa vez. Y después seguí hasta que llegó la chance”.

Ya con el conocimiento de que quien estaba frente a ella es grafóloga y tarotista, la modelo indagó sobre el trabajo: “¿Cómo es lo del tarot? ¿U no saca la carta y te dice más o menos qué va a venir en el futuro ?”, preguntó a lo que recibió una respuesta afirmativa.

"¿Y es tan así? A mí me daría miedo, como que me condiciona un poco”, preguntó Pampita mientras que Silvia profundizó: “Y, yo ahora no tiraría la carta a nadie, porque yo creo mucho en lo que hago. La gente lo toma como un juego, algunos le hacen mala prensa, entonces para mí misma nunca lo hago, no lo puedo hacer

En continuación con su relato la participante confirmó cuáles son los principales pedidos de sus clientes: "Ahora tengo menos gente, pero en general es más sobre amor y sobre trabajo. Me dicen ‘amarre de parejas’, pero yo eso no lo quiero hacer”

Al hablar de este tema, también se sumó Barbie Simons para colaborar con una pregunta: “Además, todo eso de los amarres… después ¿no vuelve?”. Ante esta pregunta Silvia contestó: “No tengo ni idea porque realmente no lo hago”.

“Y el agua de tanga, ¿sabés algo de eso?”, preguntó Pampita con mayor curiosidad sobre el tema. Ante esto Silvia no lo negó pero se defendió: “Son cosas que se dicen…".

Pampita fue cuestionada por su opinión sobre el juicio de Julieta Prandi a su ex

Por estas horas, mientras Julieta Prandi espera en medio de mucha angustia la sentencia que la Justicia dará a conocer este miércoles sobre su exmarido Claudio Contardi, a quien denunció por violencia psicológica y abuso sexual, llamó poderosamente la atención la llamativa postura que adoptó Pampita al ser consultada por la situación de su colega.

Lo cierto es que la top model fue entrevistada por Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV, donde le preguntaron justamente por la denuncia de su colega en la Justicia. Y llamativamente, Carolina prefirió no emitir opinión alguna, ni sobre el caso puntual ni sobre la situación en general de los casos violencia de género.

Concretamente, Pampita se mostró serena sin dejar de lado su característica sonrisa, aún ante la consulta de un tema tan delicado, y al mismo tiempo completamente distante frente a la denuncia de Prandi contra el padre de sus dos hijos -Rocco y Mateo- por abuso sexual reiterado y violencia psicológica, entre otros delitos.

Ocurre que durante los últimos días, muchas figuras del medio que conocen a la rubia no dudaron en expresarse públicamente, tanto en diferentes programas como también en sus redes sociales, manifestando su apoyo y toda clase de muestras de cariño para con la modelo en este duro momento que le toca atravesar.

Las declaraciones de Pampita

Así, ante la consulta concreta del cronista de Desayuno Americano, Pampita argumentó sus motivos para negarse a dar su opinión al respecto. "Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco en portales con temas que no me corresponden. No es mío. Prefiero no decir nada", señaló firme.

En tanto, tras reconocer no estar al tanto de la situación de Julieta, y aclarar que no tiene ningún problema con ella, Pampita se mantuvo firme en su postura. Fue allí que ante la pregunta de si espera que se haga justicia y se resuelva todo Carolina insistió en mantenerse neutral. "No quiero decir nada de este tema porque no quiero aparecer en portales de temas que no me corresponden", dejó en claro.

Tras volver al piso, el periodista Luis Bremer cuestionó a la actual conductora de Los 8 escalones: "Pampita es hábil declarante. Pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora, ni que sea una militante feminista, pero el Chino Leunis fue muy empático y cercano, sin conocer la causa. Yo a Pampita la noté fría".

Asimismo, desde las redes sociales no tardaron en multiplicarse las críticas por su llamativa actitud frente al doloroso momento de Julieta Prandi.