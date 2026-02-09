Las polémicas declaraciones de Tini Stoessel contra "las víboras" de la industria musical

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas que más creció en los últimos años. De esa forma, también tuvo que lidiar con el lado negativo de la fama, desde la intromisión en su vida por la relación con Rodrigo de Paul a la frustración de saber que muchas de sus amistades en realidad no la querían sino que estaban por interés con ella.

"Estoy harta", reveló la cantante en una de las entrevistas de prensa que otorgó en el marco de su gira Futtura. "Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que están los límites en todos los aspectos", añadió enseguida. Stoessel fue mucho más allá y aseguró que eso se intensificaba "en la industria", donde todo esto le tocó "mucho más ingenua" y "chiquita".

Al mismo tiempo precisó que en un momento "te empezás a dar cuenta de la verdad y más por dónde va la gente" y todo se hace más fácil. "Lo bueno es que te hace elegir también qué querés ser vos, porque de repente podés convertirte en eso", analizó, de una forma lo suficientemente reflexiva como para que transformarse en lo que odia.

image

"Creo que empecé a cuidar mi energía para decir a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien. Porque soy de esperar hasta que me vean en el piso y ahí decir 'bueno, me alejo'", señaló Tini. "Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir 'no quiero que formes parte de mi vida'", aclaró, de una manera lo suficientemente críptica como para no indicar con precisión a quién se refería.

"Creo que cuidarme a mí, cuidar mi energía, cuidar a los míos, cuidar mi espacio, entender quiénes son las personas que de verdad me quieren", enumeró Stoessel en relación a sus prioridades. "Hay como un aprendizaje del año pasado y del anterior, muy fuerte", agregó. Cabe recordar que desde 2022, cuando comenzó a salir con De Paul, las críticas contra ella se multiplicaron y hasta la llevaron a una ruptura momentánea con el futbolista, y luego, el año pasado, llegó una reconciliación en secreto para evitar el qué dirán.

Flor de la V habló sobre el cuerpo de Tini Stoessel y le llovieron las críticas en las redes

Flor de la V debutó en la obra teatral “Sex” bajo la dirección de José María Muscari y generó una fuerte polémica tras su primera función. Durante el espectáculo, la conductora de televisión realizó un monólogo en el que hizo hilarantes referencias directas con respecto al físico de otras figuras del ambiente, aunque algunas de ellas no cayeron del todo bien entre el público presente.

image

En su discurso, la artista comparó la contextura física de Luciano Castro con la de la cantante Tini Stoessel mientras relataba una anécdota personal. La comparación aludió específicamente al peso y a la apariencia de la intérprete de la "Triple T" en un tono de humor, más allá de que luego los fanáticos de la cantante apuntaron contra la presentadora a través de las redes sociales.

“Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura, 20 kilos mojada, Tini Stoessel”, lanzó la animadora ante los espectadores que pagaron su entrada para presenciar el show en la sala. La frase se viralizó rápidamente en las redes sociales X e Instagram, donde los usuarios manifestaron su repudio por los dichos.

Los internautas criticaron a la ex participante y ganadora del "Bailando por un sueño" por realizar comentarios sobre cuerpos ajenos y señalaron que sus palabras resultaron "desubicadas" para el contexto actual. Muchos mensajes recordaron que en 2026 este tipo de bromas, incluso consideradas de mal gusto, ya no deberían tener lugar.

Flor de la V Portada

“¡Se desubicó mal! ¿Reírse del cuerpo de otra mujer?”, fue uno de los cuestionamientos más destacados que recibió la actriz tras la difusión del video. Otros usuarios remarcaron la contradicción de sus palabras con los discursos que suele sostener en su programa. “¿Pero no es que no se habla de los cuerpos ajenos?”, sentenció otro seguidor para cuestionar la postura de la protagonista de la propuesta de Muscari. Las críticas se centraron en la cosificación y en la burla sobre la contextura física de la cantante.