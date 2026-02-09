Microbasurales en Plottier: registran en video cómo vecinos arrojan residuos en espacios abiertos

Un video tomado por una vecina expuso una práctica recurrente en la ciudad. Piden colaboración y recuerdan que el cuidado del espacio público es una responsabilidad compartida.

Una mujer que arrojaba basura en un terreno fue escrachada en redes sociales.

Un nuevo episodio vinculado a la generación de microbasurales puso en evidencia la problemática ambiental y social que atraviesa a Plottier , luego de que una vecina registrara en video el momento en que personas arrojan residuos en un espacio abierto, contribuyendo a la formación de focos de basura a cielo abierto.

El material audiovisual fue difundido en las redes sociales por la misma vecina que lo filmó para "escrachar" el accionar de algunas personas que descartan residuos en lugares no habilitados y generan basurales clandestinos en distintos sectores de la ciudad.

La misma vecina que captó las imágenes contó que los equipos de limpieza de la Municipalidad realizaron tareas para retirar residuos que había allí y dejar este sector afectado en condiciones hace solo un par de días. Sin embargo, a las pocas horas advirtieron que este microbasural en particular se estaba volviendo a formar debido a conductas irresponsables que se repiten.

En ese sentido, remarcaron que se trata de un problema persistente que requiere no solo de intervención estatal, sino también del compromiso de la comunidad.

basural en Plottier (1)

El fenómeno de los microbasurales no solo impacta en la estética urbana, sino que también genera riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad, ya que la acumulación de residuos puede atraer animales, favorecer la proliferación de insectos y provocar obstrucciones en desagües pluviales.

Ante esto recordaron que “cuidar la ciudad es responsabilidad de todos”. Además, pidieron colaboración a la comunidad para denunciar estas prácticas y contribuir a mantener los espacios públicos en condiciones.

En ese marco, se reiteró la importancia de utilizar los servicios de recolección de residuos, los puntos de disposición habilitados y los mecanismos formales para el descarte de residuos voluminosos, con el fin de reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Indignación en Plottier vecinos fueron filmados arrojando residuos en terrenos abiertos

Antecedente: la recolección de residuos

Durante la primera semana de enero de este año, la acumulación de basura en distintos barrios de Plottier volvió a encender el malestar vecinal. Bolsas rebalsadas, contenedores desbordados, malos olores y un creciente riesgo sanitario forman parte de un escenario que, según denuncian los propios vecinos, se extiende desde hace más de dos semanas sin respuestas claras por parte del Municipio.

El reclamo comenzó a multiplicarse cuando vecinos de distintos puntos de la ciudad advirtieron que el camión recolector no pasaba desde hacía varios días. Lejos de tratarse de un problema aislado, aseguran que la situación se repite en numerosos barrios, tanto en zonas periféricas como en sectores consolidados. Vecinos de los barrios Fideicomiso, La Aurora, Gauchito, Colonia San Francisco, China Muerta y Alsogaray, hacia la zona norte, aseguraron tener problemas con este servicio y la acumulación de basura en sus veredas.

Una de las vecinas que decidió hacer público el reclamo es Ana, residente del barrio Fideicomiso Plottier I, quien confirmó a LM Neuquén que no pasó el recolector durante 15 días y que este viernes pasó luego de que comenzaron a hacer público el reclamo. “Tuvimos los contenedores completamente llenos”, explicó.

Según detalló, el barrio no cuenta con recolección puerta a puerta, por lo que los vecinos dependen exclusivamente de los contenedores ubicados en el ingreso al sector. “Esos contenedores están colapsados. La basura queda expuesta, genera malos olores y es un riesgo sanitario enorme, más aún con las altas temperaturas del verano”, advirtió.

Ana aseguró que el pasado 30 de diciembre presentó una nota formal en el Municipio, acompañada de fotos, para alertar sobre la situación. Sin embargo, hasta el momento no obtuvo ningún tipo de respuesta. “Entendí que estaban las fiestas, los feriados, pero recién aparecieron hoy 9 de enero. Es un silencio total”, señaló.