Vecinos de distintos barrios de Plottier denuncian falta de recolección de basura

Aseguran que llevan más de dos semanas con basura acumulada y denuncian falta de respuestas del Municipio.

La acumulación de basura en distintos barrios de Plottier volvió a encender el malestar vecinal. Bolsas rebalsadas, contenedores desbordados, malos olores y un creciente riesgo sanitario forman parte de un escenario que, según denuncian los propios vecinos, se extiende desde hace más de dos semanas sin respuestas claras por parte del Municipio.

El reclamo comenzó a multiplicarse a principios de esta semana, cuando vecinos de distintos puntos de la ciudad advirtieron que el camión recolector no pasaba desde hacía varios días. Lejos de tratarse de un problema aislado, aseguran que la situación se repite en numerosos barrios, tanto en zonas periféricas como en sectores consolidados. Vecinos del barrio Fideicomiso, La Aurora, Gauchito, Colonia San Francisco, China Muerta y Alsogaray, hacia la zona norte, aseguraron tener problemas con este servicio y la acumulación de basura en sus veredas.

Una de las vecinas que decidió hacer público el reclamo es Ana, residente del barrio Fideicomiso Plottier I, quien confirmó a LM Neuquén que no pasó el recolector durante 15 días y que este viernes pasó luego de que comenzaron a hacer público el reclamo. “Tuvimos los contenedores completamente llenos”, explicó.

basura plottier

Según detalló, el barrio no cuenta con recolección puerta a puerta, por lo que los vecinos dependen exclusivamente de los contenedores ubicados en el ingreso al sector. “Esos contenedores están colapsados. La basura queda expuesta, genera malos olores y es un riesgo sanitario enorme, más aún con las altas temperaturas del verano”, advirtió.

Ana aseguró que el pasado 30 de diciembre presentó una nota formal en el Municipio, acompañada de fotos, para alertar sobre la situación. Sin embargo, hasta el momento no obtuvo ningún tipo de respuesta. “Entendí que estaban las fiestas, los feriados, pero recién aparecieron hoy 9 de enero. Es un silencio total”, señaló.

Reclamo

La vecina también relató que intentó comunicarse telefónicamente con el área de Servicios Públicos, responsable de la recolección de residuos, pero no logró ser atendida. “No atienden los teléfonos, no responden las notas y tampoco hay información oficial. Nadie explica qué está pasando”, reclamó.

Ante la falta de alternativas, algunos vecinos se ven obligados a buscar soluciones por sus propios medios. “Yo, si voy a Neuquén, me llevo la basura y la dejo en el canasto de la casa de mi mamá. No puede ser que tengamos que hacer eso”, sostuvo Ana, y remarcó que no todos cuentan con esa posibilidad.

basura plottier

El problema se agrava por el contexto estacional. Las altas temperaturas, la mayor generación de residuos durante las fiestas y la falta de recolección generan un combo peligroso. “Estamos hablando de casi 20 días de basura acumulada. Hay moscas, roedores y riesgo de enfermedades. Es indignante”, expresó.

Los reclamos no se limitan al servicio de residuos. En el mismo barrio, los vecinos también denuncian el mal estado de la calle Vives Reus, la principal vía de acceso desde la ruta. Según contó Ana, durante las lluvias de fines de noviembre se formaron enormes lagunas que dejaron al barrio prácticamente aislado. “Mandamos notas para que vengan a drenar el agua y a rellenar la calle. Nunca apareció nadie. Se secó sola con el sol”, relató.

Otro punto que suma malestar es el valor de las tasas municipales. Vecinos aseguran que los impuestos retributivos rondan los 38 mil pesos mensuales e incluyen servicios como recolección de residuos y limpieza urbana. “Pagamos un servicio que no se cumple. Eso genera aún más bronca”, expresaron.

basura plottier

La situación se da, además, en un contexto de debilidad de la organización barrial. Según denunciaron, el barrio cuenta con una comisión vecinal acéfala, sin elecciones desde hace tiempo. “Las comisiones vecinales son el nexo con el Municipio, pero no hay elecciones, no hay autoridades y eso nos deja sin voz”, explicaron.

Aunque algunos vecinos señalaron haber visto camiones recolectores en otros sectores de la ciudad, aseguran que la prestación es irregular y desigual. “En algunos barrios pasa, en otros no. Nadie explica si hay problemas con los camiones, con el personal o con el cronograma”, cuestionaron.

Frente a este panorama, los vecinos reclaman una respuesta urgente por parte del intendente y del Concejo Deliberante. “No pedimos nada extraordinario, solo vivir en un barrio limpio y saludable. Que informen, que den la cara y que solucionen el problema”, concluyó Ana.