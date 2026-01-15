Moria Casán no banca la boda de Lali y fulminó a Pedro Rosemblat

La conductora opinó sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y se mostró enojada por la decisión que tomó la artista argentina.

Cercana a Lali Espósito , Moria Casán no dudó en opinar de la decisión de la cantante de casarse con Pedro Rosemblat. La noticia que fue confirmada por la propia artista emocionó a sus seguidores y rápidamente se volvió tendencia en Argentina.

Sin embargo, la One mostró su desaprobación total por la boda y en su programa La mañana con Moria (El Trece) dio su punto de vista y cuestionó la decisión de la joven de 34 años. “¡Qué horror! ¿Cómo? ¿Qué hacés, La? ¿Estás loca?”, dijo la conductora mostrando su total desacuerdo con la boda.

“Una mujer empoderada, divina… no puedo creer que una mujer tan empoderada se case”, continuó y dejó en claro que, pese a pensar diferente adora a Lali, pero “no me gusta que se case, no quiero…”.

Embed - "¡QUÉ HORROR!": MORIA ESPANTADA CON EL CASAMIENTO DE LALI Y SENTENCIÓ, "A PEDRO NO LO QUIERO"

En otro momento de su monólogo, Casán se refirió al vínculo con Pedro y fue tajante. “Tuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube y todo baja”, lanzó filosa la diva.

Y eso no fue todo ya que reveló que la producción de su programa intentó varias veces convocar a Rosemblat para participar del programa y siempre se negó: “Lo llamaron y dijo que no podía, que nunca podía. Nos frizó, asi que te atizamos nosotros. No lo queremos”.

La conductora de El trece contó también que la llamaron para ser madrina de la boda y dijo que no aceptó. “Ni se me ocurre ser madrina, tendrás gente más importante en tu círculo íntimo. Te hago de cortejo. ¡No puedo creer que una mujer tan empoderada se case!”, cerró Moria indignada por la noticia.