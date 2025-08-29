Qué dijo Sebastián Graviotto sobre el embarazo de su ex, Juana Repetto

Este viernes por la mañana, la actriz Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un inesperado anuncio. Decidió hacerlo con un divertido video en el que confirmó que está otra vez embarazada. A pocos meses de separarse de Sebastián Graviotto , la madre de Toribio y Belisario confirmó en un posteo que se encuentra esperando su tercer bebé. En medio de la incertidumbre , su ex pareja decidió romper el silencio.

"Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel, no se lo esperaban para nada, caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel, lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer", indicó la actriz desde sus historias de Instagram, con un poco de ironía, sarcasmo y humor en su mensaje.

Y luego compartió un creativo video comparando la situación de un grupo de amigas a pura diversión tras separarse y ella haciéndose estudios médicos y mostrando el resultado de su test positivo de embarazo. "Surprise", expresó.

Lo cierto es que en el programa Intrusos, Sebastián Graviotto rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y confirmó si volvió a estar o no en pareja con Juana tras aquella separación de hace poco tiempo. Es que la pareja finalizó su vínculo hace cinco meses, mientras que Juana está embarazada de tres meses, según lo confirmó en su curioso video que posteó en Instagram.

Las declaraciones de Sebastián Graviotto

"Me dijo (por Sebastián Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó al aire Andrea Taboada el mensaje que le confió el instructor de snowboarding.

Y el ex de Juana Repetto remarcó: "Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece". Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con la actriz pero destacó el buen momento que viven a la espera de un nuevo hijo: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Recordemos que Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron a finales de marzo de este año, luego del casamiento por civil que celebraron a fines de 2020. Luego de pasar por varias crisis, finalmente comunicaron el final de la pareja hace pocos meses.

Juana es madre de Toribio, fruto de fertilización asistida estando soltera y Belisario, hijo que tiene con Graviotto. Al momento de confirmar su separación, la actriz explicó al respecto: “No nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro. No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”, confió por entonces acerca de la ruptura del matrimonio que llevaba 5 años de casados.