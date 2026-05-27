Famosos disputan la tenencia de su mascota tras la polémica separación

Su separación causó un revuelo importante cuando comunicaron que tras 18 años de relación y tres hijos fruto de la relación que mantuvieron le pusieron punto final a su historia de amor. No solo eso fue un problema, sino que con el paso del tiempo iniciaron una etapa compleja de exposiciones públicas y una pelea que pareciera no tener fin.

Se trata de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich , quienes en las últimas horas habría ocurrido otro episodio que llamó al conflicto y generó horas de rispideces. “Ellos habían adoptado del campo que tienen en San Nicolás a esta perrita que se llama Frida, allá por el 2020, para tener una mascota para sus hijas. Era la mascota de la familia y hasta incluso se la llevaron con ellos a Miami”, contó Pochi de Gossipeame sobre un conflicto con su mascota.

Por otra parte contó que, pese a haber acordado una tenencia compartido, el exjugador le avisó a su e que no podría verlo: "Darío dijo por mail a Chechu que esa semana la perra no podía ir más con él. A lo cual ella le respondió que tenían que hablarlo porque la semana que lahijas se iban con él, ella se quedaba en un depto que tiene en Núñez por más comodidad para todos sus laburos".

Gossi sobre Chechu Cvitanich

A su vez contaron que una empleada le propuso quedarse definitivamente con Frida, la perra, aunque fue una pregunta desestimada debido a que Chechu no quería que sus hijas pierdan contacto con el animal: “Le ofreció a su excuñada, de Baradero, dejarle a la perrita, así las hijas cuando visitasen a su abuela y familiares seguirían en contacto con su perrita”.

"Cuando él se enteró de esto, la llamó y le dijo que no quería que tuviera contacto con su familia ni pisara Baradero, sino le iba a iniciar acciones legales...”, sumó.

Gossi Chechu Cvitanich 2

Según contó, la situación tuvo un giro parecido al plateo de la modelo: “Darío finalmente tomó la idea inicial de Chechu. Cuando se enteró de que la empleada había adoptado a la perrita, le pidió a su hermano de Baradero que la fuera a buscar para que se la quedara él”.