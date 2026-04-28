Se filtraron imágenes de la película de Wanda Nara: su debut actoral

El debut de Wanda Nara en la pantalla grande es inminente. Como era de esperarse, se filtraron las primeras imágenes de su primera labor como actriz y no pasó desapercibido. En las últimas horas se dieron a conocer las primeras imágenes de su película ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que se está rodando en Uruguay y que marca su estreno en un rol protagónico en el mundo del cine.

Las fotos del set muestran a Wanda en un registro completamente distinto al que el público está acostumbrado a ver. En estas escenas aparece más introspectiva, con gestos medidos y una carga emocional que llamó la atención. Pero eso no es todo: hay un detalle que no pasó inadvertido y que ya está dando que hablar.

En varias de las imágenes se la ve compartiendo escenas con Agustín Bernasconi, con quién comparte un vínculo muy especial a lo largo del filme. Entre miradas cómplices, silencios cargados y cierta tensión que atraviesa los planos, todo indica que la química entre ambos será uno de los ejes más fuertes de la película.

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Esa conexión, inesperada para muchos, es justamente la que empezó a generar intriga en redes. La película también cuenta con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López, quienes completan un elenco que mezcla experiencia y frescura.

El debut cinematográfico de Wanda Nara

En las imágenes filtradas se pueden ver escenas familiares, encuentros formales y momentos más íntimos que anticipan una trama atravesada por el humor, pero también por conflictos emocionales. Según se pudo saber, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis personal tras una ruptura amorosa y se ve obligada a reinventarse.

En ese proceso aparece el personaje de Bernasconi, con quien establece un vínculo tan particular como inesperado. Lo que comienza como una situación incómoda y hasta forzada, poco a poco evoluciona hacia algo más profundo, generando ese combo de romance y tensión que ya se empieza a vislumbrar en las primeras imágenes.

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Detrás de cámara, el clima también parece ser distendido. Algunas fotos muestran al elenco compartiendo momentos relajados, repasando escenas y riéndose entre toma y toma, lo que habla de una dinámica de trabajo cómoda y colaborativa. Este nuevo proyecto llega en medio de un gran presente mediático para Wanda Nara, que no solo se anima al cine, sino que también avanza con otros proyectos audiovisuales.

Sin embargo, este debut actoral marca un punto de inflexión en su carrera y abre una nueva etapa que, por lo que se ve hasta ahora, promete dar que hablar. Con romance, tensión y una química que ya genera comentarios, las primeras imágenes dejaron en claro que la película no pasará desapercibida. Y esto, recién empieza para una Wanda que debutó en los medios como modelo, siguió cómo figura mediática como botinera, luego incursionó en el mundo empresarial, fue mánager de un futbolista, se animó a hacer música, actualmente es conductora de televisión y ahora suma el rol de actriz a su currículum.

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