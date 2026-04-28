Vuelve Ed Sheeran a la Argentina: fecha y precio de las entradas

El artista británico regresa al país después de siete años con su “LOOP Tour”, un show renovado centrado en su nuevo álbum Play.

Después de siete años de la última visita a Argentina, Ed Sheeran confirmó su regreso al país con un show esperado por miles de fans. El músico británico se presentará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Estadio Huracán), como parte de su nueva gira internacional , el LOOP Tour.

La propuesta abre una nueva etapa en sus presentaciones en vivo. El LOOP Tour apuesta por una experiencia renovada, con un diseño de escenario distinto y un repertorio que mezcla el material de su nuevo álbum Play sin dejar de lado los hits que consolidaron su carrera.

En sus redes sociales, el cantante colorado expresó su entusiasmo por el regreso a la región y el reencuentro con su público: “México, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile… estoy muy emocionado de volver y tocar para ustedes. Son algunos de mis países y ciudades favoritas para dar shows, ha pasado demasiado tiempo”.

Habrá un invitado especial

Como atractivo adicional, el show en Buenos Aires contará con la participación de FINNEAS, hermano de Billie Eilish, como artista invitado internacional, sumando un condimento extra a una fecha que promete ser uno de los grandes eventos musicales del año.

Finneas

Play, uno de los discos más significativos de Ed Sheeran

Editado en 2025 bajo el sello Warner Music Group, Play se pensó como una respuesta luminosa a un período difícil en la vida del artista.

En esos años, Sheeran atravesó la enfermedad de su esposa, el fallecimiento de su amigo Jamal Edwards y un juicio por derechos de autor en Estados Unidos, un contexto que marcó su proceso creativo.

El disco fue grabado en distintos países y finalizado en Goa, India, incorporando sonoridades persas, indias e irlandesas que refuerzan su carácter multicultural. La propuesta busca capturar la espontaneidad de la creación musical, con un espíritu que celebra el juego, el amor y la conexión humana.

En lo musical, el álbum incluye 13 canciones en su edición estándar y 21 en la versión ampliada Portman Road Edition. Entre los temas más destacados aparecen “Azizam”, con influencias iraníes; “Sapphire”, en colaboración con Arijit Singh; y “Camera”, una balada cuyo videoclip coprotagoniza Phoebe Dynevor y fue filmado íntegramente con iPhone. Además, participan artistas como Karan Aujla, Jonita Gandhi, Santhosh Narayanan, Dhee y Hanumankind.

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Tras su lanzamiento, el álbum debutó en el puesto número uno del ranking británico y alcanzó el Top 10 en mercados como España y el Billboard 200. Como parte de la presentación, Sheeran llevó el proyecto a un formato íntimo con un show especial en el NPR Tiny Desk Concert.

Ed Sheeran en Buenos Aires: precio de las entradas

De cara a uno de los shows más esperados del año, ya se conocieron los precios de las entradas y el mapa oficial del estadio.

Los tickets parten desde los $125.000 para el campo trasero con acceso a cabecera, mientras que las ubicaciones de platea ascienden a $190.000 y $250.000 en su versión media.

Por su parte, el campo delantero -tanto derecho como izquierdo-tiene un valor de $275.000, y la platea preferencial alcanza los $280.000. A estos valores se les debe sumar el costo por servicio.

Cómo y cuándo comprar las entradas

Las entradas para el show de Ed Sheeran en Buenos Aires en el Estádio Huracán estarán disponibles en distintas etapas.

La preventa exclusiva para clientes de BBVA comenzará el 4 de mayo a las 12:00, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el 5 de mayo a las 12:00. Los clientes de BBVA también podrán acceder a la financiación en 6 cuotas sin interés durante esta instancia.

Los tickets se podrán adquirir de forma online a través de la plataforma oficial LivePass.