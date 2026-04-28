Le dieron el alta a Charly García tras permanecer internado durante una semana

El músico de rock ya se recupera en su hogar luego de la operación a la que sometió días atrás.

Tras varios días de preocupación y hermetismo en cuánto a las novedades sobre su salud, finalmente llegaron buenas noticias sobre la figura de Charly García . El ícono del rock nacional recibió el alta médica luego de permanecer una semana internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde fue sometido a una intervención quirúrgica programada.

El pasado 21 de abril el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, una operación que se llevó a cabo en un contexto controlado y como parte de un seguimiento clínico que permitió anticipar el procedimiento. Según trascendió, la cirugía se llevó a cabo sin complicaciones y con una evolución favorable desde el primer momento, lo que llevó tranquilidad tanto a su entorno como a sus seguidores.

Durante la semana que permaneció internado Charly, el hermetismo fue total. Recién a través de un comunicado oficial se confirmó que el músico se encontraba estable, recuperándose en una habitación común y sin necesidad de intervenciones adicionales.

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Ese silencio inicial no hizo más que aumentar la expectativa y la preocupación alrededor de su estado de salud, teniendo en cuenta su historia clínica y la importancia que tiene para la cultura argentina. Finalmente, en las últimas horas se confirmó que Charly ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con la recuperación bajo controles médicos periódicos, noticias que llevan tranquilidad a sus seguidores y a todo el ambiente del rock argentino.

Las novedades acerca de la salud de Charly

El alta para Charly García llegó luego de que los profesionales constataran una evolución positiva en el postoperatorio y la ausencia de complicaciones, algo clave para este tipo de procedimientos. La nefrectomía parcial es una cirugía que implica la extracción de una parte del riñón afectado, con el objetivo de preservar el resto del órgano y mantener su funcionamiento.

Se trata de una intervención delicada, pero cada vez más habitual en casos detectados a tiempo, lo que permite una recuperación más rápida y con menos riesgos a largo plazo. En el último tiempo, Charly García había mostrado una vida social activa, con salidas públicas que sorprendieron gratamente a sus fans.

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Desde su presencia en el show de AC/DC en el estadio de River Plate hasta visitas a espacios culturales y encuentros con colegas, el músico se mantenía conectado con el mundo artístico, dejando ver un buen estado general antes de la operación. Por eso, la noticia de su internación generó impacto inmediato, sobre todo en el mundo de la música argentina.

Sin embargo, el desenlace fue el mejor esperado: la intervención resultó exitosa y hoy el artista transita una etapa de recuperación en su hogar, rodeado de su círculo cercano. Como suele ocurrir cada vez que su salud entra en escena, la figura de Charly vuelve a ocupar un lugar central no solo en los medios, sino también en el corazón del público, especialmente entre sus fans. Su legado, su historia y su presente siguen generando atención constante.