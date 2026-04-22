Preocupación por la salud de Charly García tras ser operado

El referente del rock nacional fue sometido a una nefrectomía parcial en el Instituto del Diagnóstico.

La salud de Charly García generó preocupación en las últimas horas, luego de que se confirmara su internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

La información se conoció en LAM (América), donde llevaron tranquilidad al asegurar que no se trató de una urgencia, sino de una intervención programada.

Según detallaron, el músico fue sometido a una nefrectomía parcial , una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón. De acuerdo a lo comunicado por su entorno, el procedimiento fue exitoso. “Salió todo bien” , aseguró su mánager en un mensaje enviado al ciclo que conduce Ángel de Brito.

En cuanto a su evolución, el panorama es alentador. Tras la operación, permanece en una habitación común, donde continúa con su recuperación.

Charly García (1)

Como parte del postoperatorio, los médicos iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal luego de la intervención. Mientras tanto, su estado es monitoreado de cerca, aunque el hecho de que la cirugía haya sido planificada permite manejar la evolución con mayor previsibilidad.

Los riñones cumplen un rol fundamental en el organismo: filtran la sangre, eliminan desechos a través de la orina y regulan el equilibrio de líquidos y minerales. Por eso, siempre que se puede, los médicos priorizan conservar parte del órgano en lugar de extraerlo por completo.

Tras la operación, el paciente debe atravesar un período de recuperación y controles médicos para evaluar la evolución. En muchos casos, si el resto del riñón —o el otro riñón— funciona correctamente, es posible llevar una vida normal sin mayores complicaciones.

Así fue la reciente aparición pública de Charly García

A fines de marzo, Charly García volvió a mostrarse activo y cercano a la música en vivo al asistir al recital de AC/DC en el estadio de Estadio Monumental. La presencia del ícono del rock nacional no pasó desapercibida y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, luego de que comenzara a circular un video donde se lo ve visiblemente emocionado durante el show.

Charly García (2)

Las imágenes fueron difundidas por Zorrito Von Quintiero a través de sus historias de Instagram, junto a un mensaje que reflejó lo especial del momento compartido. “Con el jefe flasheando esta masterclass de AC/DC”, escribió al acompañar un breve clip donde se observa a la banda en pleno concierto y a García siguiendo cada instante con atención desde la platea.

El músico también sumó otra reflexión sobre la magnitud del espectáculo y su público: “Los más grandes arriba del escenario y los más grandes abajo también. La Selección argentina de audiencia campeona del mundo cada año”, expresó, en alusión al ambiente que se vivió en el estadio.

En esa misma línea, destacó el rol de García como espectador de lujo: “Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock”, agregó, subrayando el entusiasmo del artista durante la presentación.

En las últimas semanas, el referente del rock argentino volvió a tener mayor presencia pública. Entre otras actividades, viajó a Uruguay para sorprender a León Gieco, recorrió el Museo Malba y también fue visto en salidas informales por la ciudad, compartiendo momentos cotidianos como una comida junto a Rosario Ortega. Estas apariciones refuerzan la cercanía con su público y su vigencia como figura central de la cultura musical argentina.