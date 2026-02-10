Alerta naranja por viento en Neuquén: suspendieron el transporte interprovincial de pasajeros

En la capital provincial se registraron las ráfagas más fuertes entre las 18.30 y las 19 de este martes.

Como consecuencia de la alerta naranja por viento que afecta a gran parte de la provincia de Neuquén se constituyó el Comité de Emergencia (COE) para coordinar acciones de prevención y de respuesta ante este fenómeno metereológico.

Una de las medidas que se adoptó fue que el transporte interurbano de pasajeros dentro de la provincia quede suspendido desde las 16 de este martes hasta la madrugada del miércoles.

"El servicio interprovincial de transporte de pasajeros, que depende de la Dirección Provincial de Transporte, dispuso, en base a la disposición firmada por la Secretaría de Emergencias, la interrupción preventiva de los servicios de transporte de pasajeros colectivos durante la noche y madrugada, reanudando recién mañana a partir de las 7 de la mañana si las condiciones lo lo ameritan", sostuvo el director provincial de Defensa Civil , Carlos Cruz , en diálogo con LU5 .

Las empresas de transporte afectadas por esta medida afectan los servicios de Neuquen- San Martín de Los Andes, Neuquen- Villa Langostura, Neuquén Rincón- de Los Sauces, Neuquén- Chos Malal, Neuquén -Zapala, Neuquén, Villa Pehuenia, y Neuquén hacia Las Lajas.

Cruz sistuvo que "por ahora, se encuentra todo transitable, pero la medida es preventiva, producto de las condiciones que nos avisoran del incremento durante la noche, directamente la Dirección Provincial de Transporte a través de la disposición de la secretaría tomó esta medida, de interrumpir estos servicios de manera la preventiva y garantizar la seguridad principalmente de las personas".

NOTICIA EN DESARROLLO.-