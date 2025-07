Pablo Echarri contó por qué se reconcilió con Jorge Rial tras su máxima pelea

echarri.png

Jorge Rial le respondió a Javier Milei tras denunciarlo por injurias: "Da vergüenza"

En una nueva ofensiva contra los periodistas, el presidente Javier Milei denunció a Jorge Rial, Mauro Federico, Fabián Doman y Nicolás Lantos por dichos que el mandatario considera perjudiciales a su honor y reputación.

En el día de ayer, Milei ya había denunciado junto a su abogado Francisco Oneto a la periodista Julia Mengolini por "injurias" y "derecho al honor", luego de que ella anunciara que iba a iniciar acciones judiciales en su contra.

En la denuncia que engloba a los primeros tres periodistas, quienes trabajan en el canal de streaming Carnaval, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10. En tanto, la otra denuncia, contra Lantos, quien escribe en el portal El Destape, será tramitada en el Juzgado número 9 y en este caso, además del delito de "injurias", incluye los de "calumnias" y "falsa imputación".

"Entré al círculo de los demandados"

Este miércoles por la noche en vivo en su programa "Argenzuela" por C5N, Jorge Rial reaccionó a la denuncia en su contra de forma sarcástica y con dureza política. "Entré en el círculo de los demandados por el presidente Javier Gerardo Milei", comenzó diciendo entre risas, frente a una situación que consideró insólita.

Aún así, apuntó contra las denuncias que viene realizando el mandataria y expresó: "Es preocupante que un presidente que debería estar ocupado en solucionar los quilombos de los argentinos -lo del Garrahan, las jubilaciones, que la gente no llegue a fin de mes, que nueve de cada diez familias usen la tarjeta de crédito para comer- prefiera hacer demandas".

"Esta demanda que hizo está muy bien. Bienvenido a las instituciones, señor Presidente. Descubrió una de las instituciones de este país que es la Justicia", lanzó duramente. Y agregó: "No putee más a los periodistas. No mande más a sus esbirros, a sus guardaespaldas de peloteros. No los mande más. Es mejor que mande una demanda a que haga un video con inteligencia artificial como hizo con Julia Mengolini".

Aún así, Rial se mostró aún más crítico al seguir leyendo la demanda y dejó en claro que ni siquiera estaba en el país cuando supuestamente ocurrió el hecho denunciado: "Déjeme decirle, señor Presidente, que el señor que lo representa legalmente le está choreando la guita. Leer esto da vergüenza. Es preocupante que siga a los periodistas. Para arrancar, cuando el Presidente denuncia que lo injurié, yo no estaba. Estaba pedaleando en Ámsterdam".