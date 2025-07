Interna caliente en LLA: Fantino criticó a Sebastián Pareja y le pidió a Karina Milei que "lo limpie"

A través de su canal de streaming Neura, el periodista realizó un fuerte descargo este miércoles y apuntó contra Sebastián Pareja, a quien acusó de ser "absolutamente casta" y dejó entrever su enojo por haber dejado a un lado a la militancia digital en las candidaturas. "Me quiero ir a mi casa, me hinché las bolas, tipos como estos me desilusionan", expresó.