Rechazaron definitivamente la denuncia por abuso sexual contra el intendente de Trelew

La había presentado una empleada municipal. Ahora la Justicia de Chubut la investiga por presunta extorsión al jefe comunal.

La Justicia de Chubut desestimó la denuncia por un presunto caso de abuso sexual que había presentado una empleada municipal contra el intendente de Trelew , el radical Gerardo Merino.

La abogada del jefe comunal, Gladys Olavarría, fue quien confirmó la noticia de que la Fiscalía había dado por terminada la investigación.

“La denuncia fue desestimada por el Ministerio Público Fiscal diciendo que no existe evidencia ni física ni psicológica de que la señora haya sido abusada”, informó la letrada.

Según detalló la abogada, las pericias que se efectuaron constataron esa falta de evidencias. “Cuando se habla de abuso o tocamiento, es primordial el análisis psicológico, es vital saber si hubo secuelas de eso. No surge esa situación de peritos de partes ni del médico forense”, aseguró.

Como la denuncia fue desestimada por la fiscal Claudia Ibáñez sin llegar a ser puesta en consideración de un juez, esto impide que la denunciante pueda pedir una revisión de la decisión, explicó Olavarría.

Trelew: de denunciantes a imputados

Actualmente, en el caso que comenzó con la denuncia que la empleada municipal María Belén Tromador realizó contra Merino en noviembre de 2024, los únicos imputados en una causa son la propia Tromador y su abogado, Gastón Brodier, a quienes se acusa de haber querido extorsionar al intendente.

Belén Tromador, denunciada por extorsión al intendente de Trelew.jpg Belén Tromador, primero denunciante y ahora denunciada por presunta extorsión al intendente de Trelew.

Esta causa se encuentra radicada en el juzgado penal de Trelew a cargo del juez Marcos Nápoli, y en etapa de investigación.

El fiscal general Lucas Koltsch señaló que Brodier y Tromador obraron de común acuerdo y bajo un mismo plan a los efectos de intimidar a Merino, “exigiéndole de manera ilegítima distintos cargos en la administración pública municipal y provincial respectivamente”.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, la mujer le exigió a Merino un cargo en planta permanente de la Municipalidad, ya que estaba empleada como planta transitoria, mientras que el abogado requirió un cargo como asesor en la Dirección de Transporte de la provincia de Chubut.

Las pruebas de la extorsión

En abril último se dieron a conocer mensajes de WhatsApp enviados por Bordier, en lo que le ponía un plazo al intendente respecto de las solicitudes, amenazándolo con denunciarlo por abuso sexual en el caso de que no satisficiera su pedido.

“Vos y yo nos sentamos a hablar y lo acomodamos”, habría sido uno de los mensajes enviados por el letrado.

Según afirmaron los investigadores, el 26 de abril de 2024 se realizó una reunión entre Bordier y Merino, en el estudio jurídico del abogado, en la que se habrían reiterado la exigencia y la amenaza de denunciarlo.

Lo que estableció la fiscalía fue que el intendente le preguntó directamente a Bordier si lo estaba extorsionando o presionando, y que el abogado habría respondido: “No, esto es así. Si no, sigo con la denuncia”, dándole un plazo de 48 horas para cumplir lo que le exigía.

Cuando se venció ese plazo, el abogado se contactó nuevamente con Merino solo para avisarle que lo iba a denunciar.

Meses después, el 15 de noviembre de 2024, Tromador radicó la denuncia por abuso sexual, llevando a cabo de esta manera el plan que habría acordado con su abogado.