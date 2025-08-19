Trelew: revelaron por qué en estos días hay muy mal olor en la laguna Chiquichano

La ministra de Producción de Chubut explicó la causa de un problema que se da en medio de las tareas para sanear el espejo de agua, un ícono de la ciudad.

Los habitantes de Trelew que en los últimos días se sorprendieron y fruncieron la nariz ante el mal olor proveniente de la laguna Cacique Chiquichano finalmente pueden conocer el origen del problema.

La ministra de Producción de Chubut , Laura Mirantes , confirmó que desde la semana pasada se lleva un operativo interinstitucional para mejorar la conedición ambiental en el espejo de agua que es un ícono de la ciudad.

"Se efectúan distintos trabajos para su recupero total, en conjunto con otros organismos como la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, que vienen haciendo tareas de renuevo del agua , y muestreos prácticamente a diario para poder garantizar el tipo de agua que queda en la laguna", informó la funcionaria.

En ese escenario, la funcionaria aclaró que los malos olores de estos días forman justamente parte de ese proceso de saneamiento, y no de un empeoramiento de la situación.

"Es porque de alguna manera se está cambiando el agua y ese movimiento hace que los olores fluyan. Lo cierto es que estamos trabajando para dar respuesta a la problemática que se suscitó", explicó.

Las autoridades provinciales coordinan las acciones con la Cooperativa Eléctrica de Trelew y Servicios Públicos municipal para acelerar el proceso de descontaminación.

Este martes, por caso, se programaron 10 horas adicionales de trabajo intensivo para "recuperar esas aguas, que de alguna manera fueron afectadas con residuos del Parque Industrial".

El plan incluye drenaje, recambio hídrico y oxigenación, bajo supervisión permanente del Instituto Provincial del Agua.

Los técnicos realizan muestreos diarios para monitorear la evolución de la calidad y garantizar que el proceso avance según lo planificado.

Primera señal positiva: vuelven las aves

El regreso de la fauna autóctona marca el primer indicador concreto de recuperación ambiental. "Se ha recuperado el frente de la laguna, y ya volvieron las aves, por lo que estamos recuperando la fauna, que es fundamental", destacó Mirantes.

La presencia de especies nativas funciona como termómetro natural del estado del ecosistema. Y a criterio de la ministra, su reaparición demuestra que las medidas implementadas comienzan a dar resultados efectivos en la restauración del hábitat.

Laguna Chiquichano Científicos de Chubut trabajan en la laguna Chiquichano, de Trelew.

"Si bien los olores aún persisten en algunos sectores, no es así en toda la laguna donde se continúa trabajando para poder solucionar el inconveniente", sostuvo.

Aunque la situación mejora gradualmente, los vecinos igual deberán tener paciencia. "En 20 a 30 días será el renuevo total, con un caudal de agua incluso mucho mayor supervisado por el Instituto Provincial del Agua", puntualizó la titular de Producción.

Plan integral en Trelew

El operativo de recuperación involucra a la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Producción, el Instituto Provincial del Agua, la Cooperativa Eléctrica de Trelew y Servicios Públicos municipales.

"Esto quiere decir que las tareas están aseguradas en relación al recupero del agua limpia. Y ver ya la presencia de las aves nuevamente en la laguna es el resultado de que se viene trabajando, efectivizando el recurso con la presencia de Ambiente", reiteró Mirantes.

Las autoridades prometieron mantener el caudal incrementado y los controles permanentes para evitar que se repita la contaminación que generó esta crisis ambiental en uno de los espacios verdes más importantes de Trelew, lugar de paseo y de encuentros culturales, que además, actualmente forma parte esencial de un proyecto municipal para crear un circuito turístico temático vinculado a los dinosaurios.