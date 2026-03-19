Todo listo para que construyan la esperada pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano

El gobernador Rolando Figueroa firmó la adjudicación para el inicio de las obras. Tendrá una longitud de 105 metros y es estratégica para los pobladores del lugar.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles el decreto 411/26, que autoriza la adjudicación de la obra de la pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano , en el paraje homónimo dependiente de Villa Traful .

Por 1.803.637.473,99 pesos -a valores de junio de 2025- y un plazo de ejecución de 270 días corridos , Figueroa autorizó la adjudicación de la obra a favor de la empresa Fines SRL. También aprobó el tenor del contrato que se firmará con la adjudicataria.

La pasarela tendrá 105 metros de longitud total y estará compuesta por una estructura metálica reticulada de acero de alta resistencia, diseñada para soportar cargas peatonales permanentes, acumulación de nieve y fuertes ráfagas de viento propias de la región cordillerana.

Se montará sobre fundaciones profundas de hormigón armado ejecutadas en ambas márgenes del río, con estribos calculados en función del régimen hidráulico del Cuyín Manzano, contemplando escenarios de crecidas extraordinarias y variaciones estacionales del caudal.

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Medidas de seguridad

La calzada estará compuesta por losetas pretensadas antideslizantes y contará con barandas metálicas de seguridad en ambos laterales, además de accesos estabilizados, señalización y tratamiento anticorrosivo integral, cumpliendo con las exigencias ambientales propias de un área protegida.

La pasarela reemplazará a la estructura que fue destruida por una crecida, en 1992. Desde entonces, las familias que habitan la margen derecha del río deben cruzar en condiciones climáticas favorables o quedar aisladas durante lluvias intensas o períodos de deshielo. Más de 20 familias del paraje se beneficiarán directamente con el acceso seguro a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento.

La autorización para las obras

Producto de las gestiones que realizó Figueroa, Nación firmó días atrás la autorización que faltaba y el gobierno provincial pudo avanzar con la adjudicación para la construcción de la pasarela peatonal que los residentes esperan desde hace más de tres décadas.

La autorización de Nación era indispensable porque la obra se realizará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el Sur de la provincia. Ahora la Provincia está en condiciones de firmar el contrato y cuenta con el financiamiento asegurado con fondos propios y la habilitación ambiental.

“Con la firma del acta acuerdo con Nación, tenemos todo listo para lo que será el inicio de la obra de la pasarela sobre el río Cuyín Manzano, una demanda histórica de la comunidad”, sostuvo Figueroa hace unos meses. Y agregó: “Tras años de espera, estamos dando los pasos necesarios para comenzar los trabajos”.

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“Con recursos provinciales y proyecto listo, vamos a garantizar un cruce seguro para las familias, para que tengan acceso permanente a salud y educación, y más arraigo en nuestra zona rural. Estamos generando un cambio en la provincia para lograr integración y futuro en cada región”, expresó el gobernador.