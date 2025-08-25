Comodoro Rivadavia: quedó detenido el joven que manejaba el Gol del accidente en el que murió una mujer

Las primeras investigaciones indican que habría cruzado en rojo. En el auto iban 8 personas. La fallecida, de 36 años y madre, a upa en el lugar del acompañante.

El pequeño Gol de tres puertas impactó contra un Fiat Siena en una bocacalle de Comodoro Rivadavia, pasadas las 5 de la mañana de este lunes.

El conductor del VW Gol de tres puertas que protagonizó un accidente fatal en la madrugada de este lunes en Comodoro Rivadavia quedó detenido, acusado de homicidio culposo agravado.

Según las primeras medidas de investigación, se pudo establecer provisoriamente que la responsabilidad de la tragedia fue suya, ya que habría cruzado el semáforo en rojo, cuando en su pequeño vehículo viajaban un total de ocho personas .

En función de estos indicios , se dispuso su detención para solicitar la formalización de la imputación en su contra, con esa calificación legal , estapblecida por el fiscal Jefe Cristian Olazábal y la fiscal Verona Dagotto, quien está a cargo de llevar adelante la investigación .

La Oficina Judicial determinará en los próximos días la fecha y horario para la audiencia de control de detención y la apertura formal de la causa.

De 36 años y madre de dos hijos

El choque se produjo en el cruce pasadas las 5 de la mañana en la avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Nacional 3) y la calle Juan B. Justo, cerca de la costa de Comodoro Rivadavia, entre un Fiat Siena que circulaba por la avenida y un Gol con el gol que iba atestado de gente. Chocaron en la bocacalle.

En el Volkswagen tres puertas, según se confirmó en estas horas, se trasladaban ocho personas, entre ellas la la mujer fallecida, que según trascendió cerca de este mediodía, tenía 36 años y era madre de dos hijos,

Según se logró establecer, la víctima fatal iba en el asiento delantero, en el lugar de acompañante, a upa de otro pasajero.

La tragedia en Comodoro Rivadavia: ¿cruzó en rojo?

“Estamos tratando de establecer las circunstancias con exactitud, aunque una hipótesis preliminar indica que uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo”, dijo Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, ni bien se conoció la noticia.

Más allá de si se pudo confirmar o no esa posibilidad, los investigadores establecieron en primera instancia que la responsabilidad recae sobre el conductor del Gol.

El choque fatal en Comodoro Rivadavia obligó a desplegar un importante operativo

Según informó Jones, para esclarecer las circunstancias del choque se estaba trabajando en el levantamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona y en la realización de planimetrías detalladas para comprender la mecánica del choque.

Asimismo, estaban recabando testimonios que pudieran ayudar a aclarar cómo se produjo el impacto.

En rigor, en un primer momento quedaron demorados en la Comisaría Tercera los conductores de ambos vehículos, a los que les les realizaron exámenes de alcoholemia y toxicológicos para determinar su estado al momento del choque.

El resto de los involucrados, fuera de peligro

Tras el siniestro, el cuerpo de la mujer que murió fue trasladado a la morgue judicial, donde se le realizarán las pericias correspondientes.

Los ocupantes de los vehículos eran todos jóvenes. “Estamos hablando de personas de unos 20 y pico, casi todos con edades similares”, confirmó Víctor Alvarado, integrante de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, que trabajó en el lugar.

Por la violencia del accidente y la cantidad de personas involucradas, debieron solicitar tres ambulancias al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, para asistir a los que, en principio, se informaron como ocho heridos en el choque.

Sin embargo, luego se se supo que la víctima fatal falleció en el acto, mientras los otros ocupantes del vehículo “no sufrieron heridas de gravedad”,al igual que los del Siena. Todos fueron atendidos por personal médico, antes de su traslado al Hospital por precaución.

Durante ese procedimiento, personal del servicio de emergencias 107 confirmó el fallecimiento de una mujer jóven que viajaba en el Gol, luego de que el equipo médico certificó la muerte.

Al momento de la llegada del personal de asistencia, el resto de los involucrados ya estaba fuera de los vehículos. Algunos permanecían en estado de shock, muy alterados y nerviosos, intentando comunicarse con sus familiares.

El enorme número de pasajeros que llevaba el Volkswagen llevó a que, en principio, se produjera “cierta confusión y desorientación con respecto a la cantidad de ocupantes en los vehículos”, según reconoció Alvarado.