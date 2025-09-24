Pelea entre dos familias terminó con una gran revuelta en Cutral Co

La violencia entre dos familias de Cutral Co generó caos y preocupación entre vecinos en horas de la noche. La Policía debió intervenir para frenar la revuelta y los efectivos también fueron atacados.

Según informó La Voz del Neuquén, el conflicto tuvo lugar el martes por la noche, en el sector de calles Urquiza y Zapala, en el barrio Peñi Trapún. La trifulca se habría desatado entre dos familias, aunque el motivo detrás de la disputa es aún un misterio.

Lo cierto es que el movimiento en las calles alertó a algunos vecinos ajenos al conflicto, quienes convocaron a la Policía, que rápidamente se hizo presente.

urquiza y zapala

En medio de corridas, peleas e insultos, la presencia de los efectivos hizo de todo menos calmar el ambiente. Según relatos de algunos testigos, los involucrados en la revuelta pasaron de agredirse entre sí a tirar piedras y otros objetos a los efectivos policiales, por lo que estos últimos efectuaron algunos disparos con las escopetas reglamentarias para disipar el caos.

La Policía no ha informado oficialmente detalles de lo ocurrido, por lo que no se sabe si hubo heridos o demorados. Los trascendidos apuntan a que habría al menos dos heridos por postas de goma y otro herido por un puntazo, aunque esto no ha sido confirmado.

Este tipo de hechos de violencia son lamentablemente habituales en Cutral Co y los vecinos han manifestado reiteradamente su preocupación, principalmente ante episodios con utilización de armas de fuego.

Tarde de violencia en Centenario: policía y perro baleados

Un violento episodio en Centenario dejó como saldo a un policía herido y un perro baleados por una agente. El hecho comenzó este martes pasadas las 17.30 en el cruce de las calles Formosa y Caleta Olivia, un sector donde desde hace semanas se registran enfrentamientos entre dos familias por lo que se reforzaron los patrullajes.

Según las primeras informaciones, el despliegue policial fue inmediato: móviles de las Comisarías Quinta y 52 cercaron la zona y más de 20 uniformados se apostaron frente a una vivienda para contener la situación. Con el correr de la tarde, cinco personas fueron demoradas mientras se mantenían cortes de calle y tensión en las inmediaciones.

Cerca de las 20 horas, personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizó un allanamiento de urgencia autorizado por la fiscalía, buscando armas vinculadas al tiroteo. La fiscal Guadalupe Inaudi y jefes policiales permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban los operativos.

centenario tiroteo policia baleado

El tiroteo se produjo mientras operarios realizaban reparaciones en la calle Formosa y estudiantes regresaban a sus casas, generando un clima de pánico entre vecinos que alertaron desesperados a las comisarías sobre el inicio de los disparos.

Según trascendió, en uno de los domicilios allanados hallaron una “tumbera” y municiones, lo que fue confirmado por el jefe de la Comisaría Quinta, Gabriel Torres, en diálogo con Radio 7 esta mañana.

"Se desarrollaron tres allanamientos donde secuestramos unos teléfonos, un arma tipo casera, lo que denominan tumbera, y hoy se iba a continuar porque se hizo muy tarde, de noche, con diligencias de allanamientos en uno de los domicilios", informó. Además, varias personas fueron demoradas.

Mientras según confirmó Torres, el domicilio de Formosa y Caleta Olivia quedó consignado para continuar las diligencias este miércoles, amplió sobre cómo fue el inicio del operativo que derivó en el tiroteo.

"El conflicto se armó a las cinco de la tarde cuando el móvil intenta identificar a los masculinos de la moto que circulaba con características similares a un vehículo y las personas que habían participado de un hecho, al intentar identificarlos estas personas se dan a la fuga e ingresan a un domicilio", dijo Torres sobre el inicio del conflicto y agregó que las personas en las inmediaciones comenzaron a agredir al personal con piedras y elementos contundentes.

Acto seguido, dijo que los efectivos que intervinieron "piden colaboración al resto de los móviles, hacen disparos disuasivos y se solicitan medidas de allanamiento a la fiscalía".