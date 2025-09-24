Tarde de violencia en Centenario: policía y perro baleados durante tiroteo

Este martes se registró un enfrentamiento entre familias. Allanaron una casa en busca de armas de fuego y cinco personas fueron demoradas.

Un violento episodio en Centenario dejó como saldo a un policía herido y un perro baleados por una agente . El hecho comenzó este martes pasadas las 17.30 en el cruce de las calles Formosa y Caleta Olivia, un sector donde desde hace semanas se registran enfrentamientos entre dos familias por lo que se reforzaron los patrullajes.

Según las primeras informaciones, el despliegue policial fue inmediato: móviles de las Comisarías Quinta y 52 cercaron la zona y más de 20 uniformados se apostaron frente a una vivienda para contener la situación. Con el correr de la tarde, cinco personas fueron demoradas mientras se mantenían cortes de calle y tensión en las inmediaciones.

De acuerdo a Centenario Digital, circuló un video entre vecinos que muestra cómo un perro terminó herido por un disparo efectuado por una mujer policía , hecho que ya es materia de investigación por parte de Asuntos Internos de la fuerza.

Allanamiento de urgencia en busca de armas de fuego

Cerca de las 20 horas, personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizó un allanamiento de urgencia autorizado por la fiscalía, buscando armas vinculadas al tiroteo. Según trascendió, en uno de los domicilios allanados hallaron una “tumbera” y municiones. La fiscal Guadalupe Inaudi y jefes policiales permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban los operativos.

El tiroteo se produjo mientras operarios realizaban reparaciones en la calle Formosa y estudiantes regresaban a sus casas, generando un clima de pánico entre vecinos que alertaron desesperados a las comisarías sobre el inicio de los disparos.