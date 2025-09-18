Dos noches seguidas de balacera: la esquirla de una bala rozó a una adolescente

Se registraron dos balaceras en el barrio 118 viviendas de Centenario. Una joven tuvo que ser atendida en el hospital Natalio Burd.

Los enfrentamientos a tiros en Centenario continuaron sucediendo en horas de la noche generando preocupación en los vecinos. Esta vez se registró una seguidilla con disparos que terminaron con una adolescente lesionada y, en solo 24 horas, una segunda balacera que afortunadamente no terminó en tragedia, pero despertó importante temor y mantiene en alerta a las autoridades policiales.

El primer hecho se produjo el martes 16 por la tarde noche, en un sector del barrio 118 viviendas, sobre calle Santa Fe cuando desde la vía pública efectuaron disparos contra una vivienda. Una chica de 14 años que se encontraba en el lugar sufrió un raspón en una de sus piernas, aparentemente causado por el roce de una esquirla de un proyectil. Por este motivo, se solicitó una ambulancia y finalmente recibió atención médica en el hospital Natalio Burd.

De acuerdo al medio Centenario Digital, la Policía intervino de inmediato: efectivos de la Comisaría 52 llegaron al sector y demoraron a un hombre en una toma cercana al tanque de la segunda meseta. Sin embargo, no se halló el arma involucrada y el detenido recuperó la libertad a las pocas horas. Según fuentes policiales, un segundo sospechoso logró huir tras el abuso de armas.

Balacera causada por motociclistas

Cuando parecía que la situación se había calmado, el miércoles por la noche se repitió la escena. Esta vez, al menos dos tiros fueron disparados por motociclistas hacia otra vivienda del mismo sector. Según lo relevado por LMNeuquén los impactos se registraron en una puerta y un auto estacionado.

En tanto, según consignó el medio citado, un hombre que estaba afuera logró tirarse al suelo para evitar ser alcanzado por las balas y resultó ileso de milagro.

Nuevamente, acudió personal policial al lugar, confirmó lo ocurrido y reforzó la vigilancia con móviles de la Seguridad Metropolitana para patrullar la zona. Vecinos expresaron su inquietud por la escalada de violencia y adelantaron que pedirán reuniones con las autoridades para reclamar mayor presencia policial. Señalaron además que, tras varias semanas sin incidentes, estos ataques volvieron a encender las alarmas en el barrio.

Atraparon a un pistolero de Centenario

Tras la jornada de fin de agosto donde se registró una balacera en el barrio Bella Vista donde Criminalística secuestró 47 vainas servidas y la Oficina de Investigaciones constató que había un solo herido con un disparo en la pierna, la calma duró poco. El 12 de septiembre un pistolero que efectuó varios disparos en plena calle terminó reducido por motoristas de Centenario.

El procedimiento inicial se concretó en la tarde de este viernes en el cruce de las calles Cuba y Lácar, donde vecinos escucharon varios detonaciones de armas de fuego. Sin ocultar su temor, se comunicaron de inmediato con la guardia de la Comisaría 52 y alertaron al personal sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los motoristas fueron alertados de que el sospechoso armado se había alejado por calle El Salvador en dirección al norte. Justamente, en la intersección con Alfredo Palacios, observaron a un hombre que no dudó en escapar a la carrera y descartó una riñonera en una casa vecina. Los agentes consiguieron interceptarlo y comprobaron que ocultaba un arma de fuego, un cargador con municiones, una bolsa con cocaína y otros elementos por lo que quedó a disposición de la justicia.