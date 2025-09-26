En pleno centro de Neuquén: salió de visitar a su hijo internado y descubrió que le robaron su auto

El robo ocurrió en calle Buenos Aires al 700. La víctima visitaba a su hijo que se encuentra internado en el Hospital Castro Rendón.

Un hombre que lleva días visitando a su hijo mientras está internado en el Hospital Castro Rendón sufrió el robo de su auto en las inmediaciones del centro de salud y pide ayuda con desesperación para recuperar su única movilidad. Los detalles del vehículo que se busca.

Rodrigo, la víctima, relató este viernes en diálogo con LU5 que el robo de su auto tuvo lugar el jueves por la tarde en pleno centro, en calle Buenos Aires al 750. Hace una semana aproximadamente que frecuenta cada día ese sector de la capital, ya que su hijo fue diagnosticado con diabetes y se encuentra internado en el Hospital Castro Rendón.

Su padre, guardia de seguridad privada, sale de trabajar cada día y va a ver al niño de apenas 2 años, quien permanece acompañado las 24 horas por su madre. "Lo trasladaron al Castro Rendón porque ahí hay un especialista. Es duro para los dos, es muy chiquito, esto de pincharlo, aprender a usar la insulina, está siendo algo muy duro", reconoció con pesar.

No obstante esto, hasta el momento Rodrigo no había tenido problemas en sus visitas diarias, pero el jueves fue en un horario menos transitado -alrededor de las 14- y consiguió estacionamiento rápidamente. Se quedó con el niño por unas horas para que su madre pueda descansar y, para cuando se retiró a las 19 para regresar a su trabajo, el auto no estaba.

buenos aires al 700

Inicialmente, la desesperación tardó en llegar; Rodrigo asumió que había olvidado el lugar exacto donde lo había estacionado en medio del trajín y recorrió las cuadras cercanas en busca de su auto sin éxito.

Lo cierto es que también pasó por su cabeza que se lo pueda haber retirado la grúa municipal, pero el hombre está seguro que no estacionó en infracción y, además de no haber recibido ninguna notificación al respecto, un conocido le informó que la grúa no fue utilizada el día jueves, de manera que las sospechas de robo son las más sólidas.

La denuncia ya fue realizada en la Comisaría Primera, pero lamentablemente, le indicaron que no habría domos de seguridad en la cuadra donde estaba su auto, de manera que será difícil dar con él. Lógicamente, el robo sumado a la situación que atraviesa genera aún más angustia y por eso, necesita de la colaboración de todos.

El auto robado es un Renault 11 color azul, con sus dos ventanillas traseras polarizadas, dominio XGL 407. "Es un autito viejito, pero es la movilidad qe tengo, más que nada por mi hijo", comentó Rodrigo, quien cuenta con la colaboración de la ciudadanía para dar con su vehículo. Cualquier información de relevancia puede ser informada llamando al 101 o en la comisaría más cercana.

Robos con inhibidores al acecho

Pocos días atrás, el robo de la camioneta de otro vecino de la capital dejó en evidencia cómo trabajan los ladrones con inhibidores. El hecho ocurrió el lunes 15 por la tarde y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el movimiento de un auto sospechoso y de un hombre que, en cuestión de segundos, logra abrir el vehículo y llevárselo sin dejar rastros, por lo que sospechan que utilizaron inhibidores.

Martín, la víctima, contó a LMNeuquén que estacionó su Toyota Hilux blanca, modelo 2018, alrededor de las 18:15 en inmediaciones de un comercio de maderas. “Estuve adentro del local unos 30 minutos. Cuando salí, la camioneta ya no estaba”, relató.

Según las filmaciones, un Volkswagen Gol negro circulaba en la zona y fue clave en la maniobra. “Creo que usaron inhibidores, porque la camioneta no tenía vidrios rotos, no sonó la alarma y se la llevaron como si nada”, explicó.