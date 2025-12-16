Renunció Juan Pazo, titular de ARCA: ¿Quién lo reemplazará?

Se confirmó que renunció Juan Pazo como titular de ARCA. El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

Andrés Vázquez titular de ARCA

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el cambio en la dirección ejecutiva apunta a asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país.

ARCA es el ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero.

El recambio en la conducción del organismo recaudador se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, período de alta actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.

Renuncia Juan Pazo arca comunicado

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA

Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP. El nuevo titular llega con una extensa trayectoria en el sector fiscal y con un perfil técnico que refuerza los objetivos del gobierno de Javier Milei en cuanto a control y fiscalización.

Vázquez cuenta con una sólida formación internacional, habiendo participado en múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.

ARCA ex afip

Estas experiencias le otorgaron un profundo conocimiento en técnicas de prevención del lavado de activos y en la lucha contra el fraude económico, áreas que resultarán claves en su nuevo rol en el ARCA.

A lo largo de su carrera, Vázquez se destacó por su formación académica, al obtener títulos como Licenciado en Administración y Contador Público, emitidos por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en otros múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Hace un año, Vázquez había sido designado para estar al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los roles más estratégicos dentro de la ANR, entidad que se encarga de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país. Allí reemplazó de Gabriel Ramírez, luego de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de un hombre de estrecha cercanía al entorno de Santiago Caputo.