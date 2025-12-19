El clima en Neuquén

Ciencia y Vida
La Mañana aceituna

Carozos de aceituna: el reciclaje creativo que no conocías y cómo aprovecharlos

Lo que suele descartarse como residuo orgánico tiene propiedades que permiten reutilizarlo de distintas maneras, y que pocas personas saben.

El carozo de aceituna se una para reciclaje

El carozo de aceituna se una para reciclaje, pueden aromatizar ambientes combinados con aceites esenciales y crear elementos decorativos rústicos.

Después de comer aceituna, el carozo casi siempre va directo a la basura. Sin embargo, este pequeño desecho esconde un potencial que pocos conocen.

Gracias a su dureza y resistencia, los carozos de aceituna pueden reutilizarse en el hogar, en el jardín e incluso en proyectos artesanales, convirtiéndose en un recurso simple y sustentable.

Cada vez más personas apuestan al reciclaje creativo y al reaprovechamiento de materiales, y los carozos de aceituna encajan perfectamente en esta tendencia.

Por qué deberías guardarlos y cómo aprovecharlos al máximo

El carozo de aceituna posee características únicas que lo hacen ideal para reutilizar:

  • Alta dureza y resistencia, ya que no se quiebra fácilmente.
  • Su material es 100 % natural y biodegradable.
  • Tiene baja porosidad, lo que evita la absorción de olores.
  • Tiene forma compacta, ideal para trabajos artesanales.
  • Son de abundancia en hogares donde se consumen aceitunas con frecuencia.

Lo cierto es que gracias a las ideas de reciclaje, hay miles de formas de reutilizar este tipo de carozos. Pueden aromatizar ambientes (combinados con aceites esenciales), se puede rellenar almohadillas térmicas e incluso crear elementos decorativos rústicos.

Pero existe una idea de reciclaje original, útil y fácil de hacer en casa, que transforma estos carozos de aceitunas en un objeto funcional: fabricar un apoya ollas o salvamanteles térmico, resistente al calor y completamente ecológico.

aa

Los carozos de aceituna resisten altas temperaturas y actúan como aislantes naturales, evitando que el calor dañe mesas o mesadas.

Para ello necesitarás:

  • Carozos de aceituna (bien limpios y secos).
  • Tela resistente (algodón grueso, lienzo o arpillera).
  • Hilo fuerte y aguja (o máquina de coser).
  • Tijeras.
  • Regla o molde circular/cuadrado.

Primero, herví los carozos de las aceitunas durante 10 minutos para eliminar restos de sal o grasa y dejalos secar completamente. Ahora cortá dos piezas de tela del tamaño deseado y es el turno del relleno. Poné una capa uniforme de carozos entre las telas y después cose los bordes firmemente para que los carozos no se muevan.

Se recomienda que la costura sea doble para mayor durabilidad.

Beneficios de esta idea de reciclaje

  • Es económico y reutilizable.
  • Reemplaza productos sintéticos.
  • Aporta un estilo rústico y natural.
  • Reduce residuos orgánicos.
  • Se puede lavar y reutilizar durante años.

No tires más las cáscaras de cebolla: la increíble receta para aprovecharlas en la cocina

Las cáscaras de cebolla pueden transformarse en un condimento aromático ideal para sazonar carnes, guisos y vegetales.

En esta receta, vas a poder saber el paso a paso de cómo preparar una sal saborizada casera con lo que antes tirabas, sumando sabor y ahorrando.

Con un tratamiento sencillo de las cáscaras de la cebolla morada, es posible triturarlas para que, echas polvo, acompañen la sal. El resultado es una versión nueva y llena de sabor.

Cómo preparar sal saborizada casera con cáscara de cebollas

Esta receta es ideal para usar como sazonador en papas, carnes o vegetales al horno. La preparación fue compartida por la cocinera Agus Liporace, a través de su perfil en Instagram (@kulinaria.recetas). Para hacerla, se necesitan:

  • Cáscaras de aproximadamente 5 cebollas moradas.
  • Sal(cantidad a gusto).
  • Pimentón ahumado molido.
  • Pimienta molida.
  • Opcional: Ajo en polvo.

Paso a paso para tener sal saborizada

Luego de agrupar los ingredientes anteriores, es necesario:

Embed
@kulinaria.recetas Me dijeron que no tire la CÁSCARA DE LA CEBOLLA y la use como condimento. INGREDIENTES: Para la sal saborizada, todo a ojo: -piel de aprox 5 cebollas. -sal. -pimentón ahumado. -ajo en polvo. -pimienta. La estuve usando muchísimo como sazonador de papas. Para las cebollas encurtidas. -5 cebollas(aprox 1kg). -500ml de vinagre. -500ml de agua. -pimienta en grano. -orégano. -tomillo. -laurel. -sal. Lo prueban y después me cuentan. Atte: Kuli. . . . . #recetasfaciles #cebolla #cebollaencurtida sonido original - AGUS LIPORACE
  • Tener una buena cantidad de cáscaras de cebolla.
  • Lavarlas bien.
  • Dejarlas secar.
  • Tostarlas en la freidora de aire o en el horno: dejar hasta que estén crocantes. Si se usa el horno, debe ser con fuego bajo.
  • En una bolsa de plástico, mezclar las cáscaras con sal, triturarlas un poco, para luego llevarlas a la licuadora.
  • Luego, hay que agregar pimentón ahumado y pimienta. Volver a mezclar.
  • Guardar en un recipiente de vidrio.

Es un paso a paso en el que se pueden incorporar otros elementos a gusto. Una opción de sal casera para múltiples funciones.

