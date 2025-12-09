Medicamentos de PAMI gratis en diciembre 2025: los requisitos para acceder

El Programa de Atención Médica Integral ofrece la cobertura total de un grupo de medicamentos . Quiénes pueden acceder al beneficio y cuáles son los requisitos.

Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ), pueden acceder a medicamentos esenciales sin costo. Si bien el organismo ofrece una cobertura del 100% para una amplia variedad de tratamientos, es necesarios conocer cuáles son los criterios que la entidad toma como válidos para otorgar el beneficio. El sistema tiene por objetivo darle prioridad a quienes tienen mayores dificultades económicas.

En ese sentido, informan oficialmente, a fin de "brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo" de fármacos , el programa está implementando "nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

La cobertura total de medicamentos que otorga PAMI se divide en dos grupos. El primero está integrados por aquellos considerados esenciales, entre los que se cuentan 160 fármacos para tratar patologías crónicas muy comunes entre los adultos mayores, tales como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, los problemas cardíacos y la osteoporosis.

En el segundo grupo aparecen los medicamentos de alto costo, destinados al abordaje de enfermedades graves, como es el caso de los tratamientos oncológicos, el VIH, la hepatitis, la hemofilia, la artritis reumatoidea y aquellos que se utilizan después de un trasplante.

En su sitio web, PAMI publicó la lista de los medicamentos con una cobertura del 100%:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

El subsidio social que otorga la cobertura del 100% no es para todos los afiliados de PAMI, sino que depende del resultado de una evaluación socioeconómica que hace el organismo de las personas que lo soliciten. Los principales requisitos son:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos.

de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos. El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga. El afiliado que solicita el beneficio "no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

¿Cómo hacer el trámite del subsidio social para medicamentos gratis?

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para obtener medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos: