El fin de semana largo arrancó con un impactante vuelco en la Ruta 7: dos personas heridas

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. En el lugar trabajó personal policial, bomberos y salud.

El comienzo del fin de semana largo trajo consigo un impactante siniestro vial en la Ruta 7, cuando una camioneta Renault Duster protagonizó un vuelco que dejó como saldo a dos jóvenes heridos que debieron ser asistidos en el lugar.

El hecho ocurrió este sábado , minutos después de las 7 , a la altura del arco de bienvenida a Centenario . De acuerdo a la información publicada por el sitio Centenario Digital, el vehículo que circulaba desde Neuquén capital perdió el control y terminó volcando sobre la banquina , quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

La camioneta Duster era conducida por un hombre de 22 años , quien se encontraba acompañado por una joven , ambos con domicilio en Centenario. Como consecuencia del accidente, los ocupantes sufrieron lesiones y debieron ser asistidos.

En el lugar trabajó personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), efectivos de la Comisaría 20 de Parque Industrial y el cuerpo de Bomberos Voluntarios. El operativo de emergencia permitió brindar asistencia y coordinar el traslado hacia el hospital, aunque en principio no se trataría de heridas de gravedad.

vuelco ruta 7 arco centenario 3 Gentileza: Centenario Digital.

Siguen los siniestros en Ruta 7

El siniestro generó preocupación entre quienes circularon esta mañana por la Ruta 7, ya que se trata de un corredor clave que conecta Neuquén con Centenario. Además, diariamente se registran episodios similares en el mismo camino, especialmente en horarios de alto tránsito.

En relación con los motivos que provocaron el vuelco, hasta el momento se desconoce la razón. La investigación sobre el hecho será fundamental para determinar si existió algún factor externo o humano en el origen del accidente.

Las autoridades indicaron que no fue posible realizar el test de alcoholemia al conductor en el lugar, ya que fue trasladado antes de poder efectuar la prueba.

vuelco ruta 7 arco centenario 2 Gentileza: Centenario Digital.

Caos vehicular en plena mañana

La impactante escena generó una importante demora en la circulación. Por este motivo, efectos de la División de Tránsito y personal de Gendarmería Nacional trabajaron en el ordenamiento vehicular. Además, realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

Por su parte, un equipo del cuerpo de bomberos realizó las tareas para retirar el vehículo siniestrado. Utilizaron el malacate eléctrico de la autobomba para dar vuelta la camioneta, que había quedado completamente invertida tras el vuelco.