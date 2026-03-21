Video: Cómo fue el brutal triple choque en un peligroso cruce de ruta 7

El siniestro involucró a tres vehículos y dejó como saldo a tres personas heridas.

El cruce de la Puma registró un nuevo siniestro vial. Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

Una vez más, un impactante choque se registró en el cruce de Ruta 7 , a la altura de la estación de servicio Puma , provocando el susto y la preocupación de la comunidad. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó como saldo a tres personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital local.

El brutal hecho ocurrió este viernes por la tarde, alrededor de las 18.40 , en un peligroso cruce de la localidad de Centenario . En diálogo con LM Neuquén, el comisario Héctor Ariel Valdez, jefe de la División Tránsito Villa Obrera , explicó cómo fue la maniobra que provocó el choque entre una Ford EcoSport, una Renault Duster y un Chevrolet Agile .

El jefe policial relató que el siniestro se originó cuando la EcoSport intentó realizar una maniobra de giro en la dársena ubicada frente a la estación de servicio, con una “ aparente intención de cargar combustible” , indicó.

En ese momento, fue impactada desde atrás por la Duster. Producto del choque, la camioneta perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario; “ahí impacta de frente con el Chevrolet Agile”, agregó Valdez. Tras el fuerte choque, los tres vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, lo que generó complicaciones inmediatas en la circulación.

triple choque centenario 3 Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

Un triple choque y un gran operativo de emergencia

Como consecuencia, se produjo el triple choque que obligó a un fuerte despliegue de emergencia en la zona. En el lugar, trabajaron agentes de Tránsito de Villa Obrera, bomberos voluntarios, personal policial de la Comisaría Quinta y ambulancias del Hospital Natalio Burd.

Si bien en un primer momento se informó que siete personas fueron asistidas por el cuerpo de bomberos, este sábado el jefe policial explicó que, en total, tres personas debieron ser trasladadas al nosocomio local, entre ellas un menor.

“Teníamos dos personas mayores lesionadas y un menor, que fueron derivados al hospital. A las pocas horas recibieron el alta, no eran lesiones de gravedad”, detalló el comisario. “Teníamos dos personas mayores lesionadas y un menor, que fueron derivados al hospital. A las pocas horas recibieron el alta, no eran lesiones de gravedad”, detalló el comisario.

Respecto al estado de alcoholemia de los tres conductores involucrados en el siniestro, Valdez confirmó que ninguno de ellos había consumido alcohol. “Se les practicó alcoholemia a los tres conductores y dio resultado cero”, destacó.

asi fue el brutal choque multiple centenario

¿Qué pasó con el conductor de la Amarok que se dio a la fuga?

Uno de los puntos que generó mayor confusión al conocerse la noticia, este viernes por la tarde, fue la supuesta participación de una camioneta Amarok, cuyo conductor habría escapado tras el choque. Sin embargo, esa versión fue desmentida por la Policía tras analizar imágenes de seguridad.

“No. El siniestro quedó registrado en cámaras: se ve cómo la Duster impacta a la EcoSport y no hay otro vehículo involucrado”, afirmó Valdez. Y agregó: “Buscamos cámaras de seguridad de un comercio frente a la Puma y confirmamos que no hubo fuga de ningún vehículo”.

Luego de la intervención, el personal de Tránsito realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

triple choque centenario 2 Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

Actualmente, los vehículos permanecen secuestrados y serán restituidos una vez que lo disponga la fiscalía.

El episodio generó fuerte repercusión por la magnitud del impacto y por el lugar donde ocurrió. Se trata de uno de los cruces más peligrosos de la ciudad, donde se han registrado innumerables siniestros viales.