El jugador sancionado y el ex Boca que ganaron juntos un torneo de pádel.

El Nova Pádel Center de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una jornada de pádel marcada por una gran sorpresa: la dupla formada por los futbolistas Imanol Machuca y Mauro Luna Diale se consagraron como los campeones del torneo. El volante, que se encuentra suspendido por el TAS tras falsificar documentos para jugar en la selección de Malasia, junto al delantero de Platense, y con pasado en Boca , se destacaron con la paleta.

La dupla de los jugadores de fútbol se impuso sobre Adrián Caffesse y Juan Ignacio Tealdi y lograron el ascenso en el Torneo Americano Caballeros 6ta, organizado por Pádel Élite. Según informó la organización del campeonato, que realiza múltipes competencias, los ganadores se llevaron un premio monetario.

En el caso de Mauro Luna Diale, quien surgió de las inferiores de Boca Juniors y tuvo un paso destacado por Unión de Santa Fe, regresó al fútbol argentino luego de jugar en el Akhmat Grozny de Rusia. A pesar de que arribó a Platense a mediados de 2025, no tuvo rodaje en el Calamar y únicamente jugó dos partidos en el 2026. El mismo futuro incierto lo tiene Imanol Machuca, que está cumpliendo su sanción con el TAS.

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El último informe se conoció en marzo, cuando se confirmó que Vélez Sarsfield, dueño del pase del futbolista, no podrá contar con Machuca durante los próximos ocho meses en partidos oficiales, tras la decisión que confirmó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras avanza la apelación de siete jugadores señalados por presentar documentos apócrifos en sus trámites de naturalización para la selección de Malasia, la institución internacional sostuvo las penas impuestas, aunque autorizó que los afectados puedan entrenar con sus clubes.

La situación de Imanol Machuca

El pronunciamiento del TAS, que contempla solo los partidos oficiales y permite entrenar, surge tras una suspensión inicial que apartó a los futbolistas, entre ellos Imanol Machuca, desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. Esto implica que el tiempo ya cumplido será descontado del castigo original de 12 meses, por lo cual restan exactamente ocho meses de inhabilitación para Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

El reglamento de la FIFA para estos casos es explícito: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”.

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El caso afecta también a otros jugadores de diversas nacionalidades, como el español Gabriel Felipe Arrocha del Unionistas de Salamanca, el brasileño João Vitor Brandão Figueiredo, los españoles Jon Irazábal Iraurgui, y el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano, todos ellos vinculados al Johor Darul Ta’zim FC de Malasia. El TAS fundamentó la medida cautelar en la necesidad de no impedir el derecho al trabajo de los futbolistas, señalando que la situación se mantendrá hasta tanto se determine definitivamente el grado de responsabilidad de cada implicado.