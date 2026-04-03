La bomba de Fernando Lavecchia sobre el Cuti Romero: "Quiere volver ahora a Argentina"

El periodista dio una información sorpresiva sobre el marcador central de la selección que juega en el Tottenham.

El bombazo del ámbito deportivo de este viernes lo informó Fernando Lavecchia en su programa de radio en Splendid. Según contó el periodista, que trabaja hace muchos años en TyC Sports, el Cuti Romero está con ganas de volver al país después del Mundial 2026.

El marcador central es capitán de Tottenham , que está teniendo una pésima temporada y pelea por no descender en la Premier League. Además, quedó eliminado en octavos de final de la Champions League a manos del Atlético Madrid.

Según contó Lavecchia, Romero quiere regresar al país porque "no quiere estar más en Europa" y su intención sería volver vestir los colores de Belgrano de Córdoba , el club que lo vio nacer.

En la misma línea, el periodista dijo que la dificultad no sería el salario que hay que pagarle al defensor de la selección nacional, quien estaría dispuesto a cobrar mucho menos en el Pirata, sino el hecho de que le quedan dos años más de contrato con los Spurs.

La cláusula de recisión de Romero, que tiene 27 años, es de 70 millones de dólares. Más allá de los números, la gran novedad es la intención que tendría el futbolista de regresar al país en la plenitud de su carrera.

Embed BOMBAZO: el CUTI ROMERO quiere VOLVER a BELGRANO DE CÓRDOBA #LavecchiaMañana de 6 a 9 hs.@Ferlavecchia @DamianBarti pic.twitter.com/YB7J4psavd — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 3, 2026

Un jugador de la Selección Argentina, suspendido en su club

El mediocampista Enzo Fernández fue suspendido por su actual equipo, el Chelsea de Inglaterra, por sus comentarios acerca del Real Madrid: “Se pasó de la raya”.

Todo comenzó hace pocos días, mientras Fernández estaba en la Argentina por la doble fecha FIFA de marzo. Durante un programa de stream, el mediocampista multicampeón con la Selección confesó que le gustaría vivir en Madrid, en lo que fue un claro guiño hacia el Real Madrid, un club que mostró interés en él en varias ocasiones.

Esto no cayó nada bien en el Chelsea y rápidamente tomaron la decisión de suspenderlo. “Enzo Fernández no jugará mañana ni contra el Manchester City. No tengo nada malo que decir de él, pero se pasó de la raya y tuvimos que sancionar a Enzo”, reveló el director técnico del Chelsea, Liam Rosenior.

Enzo Fernández - Rosenior Portada

De esta manera, Enzo Fernández se perderá dos partidos claves que podrían marcar el destino de la temporada del Chelsea. El primero de ellos es contra el Port Vale, por los cuartos de final de la FA Cup, mientras que ante el Manchester City en la Premier League están prácticamente obligados a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Pese a haber ganado el Mundial de Clubes a mediados del 2025, el Chelsea tuvo una muy floja temporada 2025/26, en la que no pudo dar pelea en la Premier League ni en la Champions y en el mejor de los casos podrá conformarse con la FA Cup.

Enzo Fernández llegó al Chelsea a principios del 2023, luego de su increíble actuación en el Mundial de Qatar 2022. Durante su estadía en el conjunto londinense, el oriundo de San Martín disputó un total de 161 partidos, en los que anotó 28 goles y repartió 29 asistencias. Además ganó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.