El clima en Neuquén

icon
11° Temp
82% Hum
Cintillo promocional
Deportes
La Mañana Franco Mastantuono

Última noticia: Mastantuono no va al Mundial 2026

El zurdo ya sabe que no estará convocado por Lionel Scaloni para la máxima cita que comenzará el 11 de junio.

Última noticia: Mastantuono no va al Mundial 2026

Todavía no salió la lista oficial de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, pero ya se van sabiendo algunas certezas. Este jueves, Franco Mastantuono fue notificado de que no formará parte de la nómina para la Copa que comenzará el 11 de junio.

El entrenador argentino formalizaría los 26 convocados para el certamen donde defenderá el título este viernes.

La decisión de no incluir al joven de 18 años surgido en River se debe a su flojo presente en el Real Madrid, donde tiene muy pocos minutos.

Si bien su ausencia era esperada por esta misma razón, no deja de sorprender ya que formó parte del proceso de Scaloni en los últimos dos años y está llamado a ser una de las promesas del fútbol argentino en el futuro inmediato.

Nota en desarrollo.-

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel