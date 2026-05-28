Deportes La Mañana Franco Mastantuono Última noticia: Mastantuono no va al Mundial 2026

Todavía no salió la lista oficial de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, pero ya se van sabiendo algunas certezas. Este jueves, Franco Mastantuono fue notificado de que no formará parte de la nómina para la Copa que comenzará el 11 de junio.

El entrenador argentino formalizaría los 26 convocados para el certamen donde defenderá el título este viernes.

La decisión de no incluir al joven de 18 años surgido en River se debe a su flojo presente en el Real Madrid, donde tiene muy pocos minutos.