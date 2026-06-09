Cruces y trompadas entre hinchas de New York y San Antonio Spurs en las finales de la NBA

El equipo visitante ganó y se acercó en la serie, que ahora está 1-2. Hubo problemas afuera del Madison Square Garden.

Estados Unidos no solo se encuentra revolucionado por el fútbol. En New York, puntualmente, los fanáticos de los Knicks están como locos con la chane de que su franquicia vuelva a ser campeón de la NBA después de más de 50 años de sequía. La final está 2-1 en favor los neoyorkinos, que el lunes por la noche cayeron en el Madison Square Garden ante San Antonio Spurs.

Los fanáticos de los Knicks han dado la nota por su nivel de locura en las calles de la ciudad más grande del país norteamaericano. El interés llegó a tal punto que las entradas más caras en la reventa llegaron a pagarse 170 mil dólares.

Pero la pasión superó los límites deseables cuando los fanáticos locales se agarraron a trompadas con los de San Antonio en las adyacencias del Bryant Park. Eso llevó a la intervención de la policía local y generó varias detenciones.

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Además de los concurrentes al estadio, también se realizó el ya clásico watch party, que antes se realizaba afuera de Madison pero esta vez se cambió. La decisión de mover el evento programado se dio por motivos de seguridad relacionados con la visita del presidente Donald Trump. Así lo informó la oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Sin embargo, entre la concurrencia y el resultado adverso para los locales, el clima se fue caldeando.

En los videos que trascendieron rápidamente se ven jóvenes escalando vehículos, destrozando mobiliario urbano y extendiendo la violencia a las calles cercanas, especialmente en la transitada calle 42.

Embed Momentos de tensión se vivieron en Bryant Park, Nueva York, luego de la derrota de los New York Knicks ante los San Antonio Spurs en el Juego 3 de las Finales de la NBA.



Videos difundidos en redes sociales muestran discusiones y altercados entre algunos aficionados que se… pic.twitter.com/zmI3It41eT — Z101 Digital (@z101digital) June 9, 2026

San Antonio descontó en la serie

Los Spurs se llevaron el juego 3 de las Finales de la NBA tras ganarle a New York Knicks por 111-115 y le cortó al local un invicto que arrastraban desde el 23 de abril de 2026 sin perder.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió al tercer juego de las Finales. James Dolan, dueño de la franquicia neoyorquina, invitó al máximo mandatario del país norteamericano. El servicio secreto, junto con la policía de la ciudad, diagramaron un operativo de seguridad enorme.

Además, el equipo local canceló las transmisiones en vivo a las afueras de las instalaciones del Madison Square Garden, donde solían reunirse muchos hinchas de los Knicks. La euforia por las victorias conseguidas generaba disturbios y ara evitar cualquier tipo de inconveniente, cancelaron ese servicio gratuito que suele ofrecerse a los fanáticos.

El Juego 3 de las Finales NBA arrancó completamente dominado por los Spurs que, con una buena cadencia en la ofensiva y los yerros del local, lograron imponerse. Stephon Castle (23 puntos) fue quien más anotó de la visita en el primer cuarto. San Antonio se llevó este período por 22-33.

Pero en el segundo bloque de partido, los Knicks con mucho orden, una rotación con mayoría de jugadores fuertes en defensa, provocaron el caos en la táctica texana y dieron vuelta el partido. OG Anunoby (28 puntos) fue el líder de New York en este cuarto para lograr la remontada sobre el final del mismo y retirarse al descanso ganando por 64-57.

Los terceros 12 minutos disputados tuvieron una levantada visitante. Los Spurs consiguieron empatar el marcador y, a partir de allí, el juego se volvió de ida y vuelta en los lideratos de los tantos. Esas conversiones constantes favorecieron a San Antonio, gracias al buen juego que disputó Víctor Wembanyama (32 puntos, ocho rebotes), ya que culminaron el período ganando por 91-92.

SAN ANTONIO SPURS NY

Los dirigidos por Mitch Johnson consiguieron mantener su ventaja a lo largo del último período, pese a la buena actuación de Jalen Brunson (32 puntos). Los texanos dominaron con un carácter de veteranos, aun sabiendo que esta plantilla de jugadores está disputando sus primeros playoffs.

Finalmente, San Antonio Spurs se llevó la victoria por 111-115 y se aseguró la vuelta al Frost Bank Center para disputar un juego 5.

Cómo siguen las Finales del a NBA

Las Finales de la NBA mantendrán el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: Miércoles 10 de junio, a las 21:30, en Nueva York.

Juego 5: Sábado 13 de junio, a las 21:30, en San Antonio.

Juego 6: Martes 16 de junio, a las 21:30, en Nueva York. (De ser necesario)

Juego 7: Viernes 19 de junio, a las 21:30, en San Antonio. (De ser necesario)