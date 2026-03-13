Tras la salida de Cravero por problemas de salud, Cipo busca otro DT

El técnico no estará en el debut de la temporada y el lugar, como interino, lo ocupará su ayudante de campo, Alejandro Barbona.
Falta una semana para el comienzo del torneo y la novedad de las últimas horas todavía hace ruido en Cipo. Daniel Cravero dejó de dirigir al equipo para enfocarse en su salud, que sin dudas es lo más importante. Luego viene lo deportivo y en ese contexto el lugar fue ocupado por Alejandro Barbona, integrante del cuerpo técnico. El ayudante de campo estará en el banco en el debut del Federal A contra Atenas de Río Cuarto como visitante.
Desde la directiva tienen la idea de que este interinato dure solo un partido y después del mismo, sea cual sea el resultado del comienzo del torneo.
“Lo que decidió el club es que va a buscar un entrenador. No va a variar el resultado, si ganamos día cero o perdemos día cero, no va a variar. Vamos a buscar otro entrenador que se pueda amoldar a lo que quiere el club. El club no se va a amoldar a ningún entrenador”, dijo Marcelo Bastías, encargado del fútbol profesional del albinegro.
Hay varios nombres dando vueltas. Siempre que ese lugar en Cipo queda vacante llegan propuestas desde afuera, pero la decisión sobre el reemplazante todavía no está tomada.
“También se lo comuniqué al plantel y al ayudante de campo, el cual le agradecí que se ofreció a poder continuar hasta que el club lo decida, que es muy valorable”, contó Bastías sobre el diálogo con Barbona.
Las decisiones que se van tomando en una situación atípica son complejas de asumir, pero el diálogo entre los directivos es constante en lo cotidiano y así se van resolviendo las diferentes cuestiones institucionales.
“Ya lo charlamos y lo analizamos. Nosotros estamos todo el día acá en el club, aparte de estar en la comisión, somos amigos fuera del club, la mayoría”, relató.
No habrá amistoso con Rincón
Para este sábado (14/3), se había coordinado un partido de prueba contra Deportivo Rincón en La Visera, incluso con presencia de público. Sin embargo, la posibilidad se fue cayendo con el correr de los días y la última noticia sobre la salida de Cravero terminó de confirmar que no se realizará.
El plantel entrenará normal en los próximos días y entre la noche del miércoles y mañana del jueves estará viajando rumbo a Río Cuarto en el colectivo propio, recién adquirido y anunciado por el club para los traslados.
Fixture de la zona 3 del Federal A
Fecha 1 (22 de Marzo)
Costa Brava - FADEP
Huracán Las Heras - Argentino (MM)
San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario
Atenas (RC) - Cipolletti
LIBRE: Deportivo Rincón.
Fecha 2 (29 de Marzo)
Cipolletti vs Atlético Club San Martín
Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
FADEP vs Deportivo Rincón
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 3 (5 de Abril)
Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
Huracán Las Heras vs Cipolletti
Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
Libre: FADEP
Fecha 4 (12 de Abril)
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 5 (19 de Abril)
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 6 (26 de Abril)
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
Te puede interesar...
Leé más
Una ex estrella del Real Madrid eligió a Messi por encima de Cristiano Ronaldo: "El mejor de la historia"
El motivo por el que la Finalissima no se jugaría en el Más Monumental
Qué dijo el Chacho Coudet sobre el plantel tras su primer partido en River
Noticias relacionadas