Tras la salida de Cravero por problemas de salud, Cipo busca otro DT

El técnico no estará en el debut de la temporada y el lugar, como interino, lo ocupará su ayudante de campo, Alejandro Barbona.

Falta una semana para el comienzo del torneo y la novedad de las últimas horas todavía hace ruido en Cipo . Daniel Cravero dejó de dirigir al equipo para enfocarse en su salud, que sin dudas es lo más importante. Luego viene lo deportivo y en ese contexto el lugar fue ocupado por Alejandro Barbona, integrante del cuerpo técnico. El ayudante de campo estará en el banco en el debut del Federal A contra Atenas de Río Cuarto como visitante.

Desde la directiva tienen la idea de que este interinato dure solo un partido y después del mismo, sea cual sea el resultado del comienzo del torneo.

“Lo que decidió el club es que va a buscar un entrenador. No va a variar el resultado, si ganamos día cero o perdemos día cero, no va a variar. Vamos a buscar otro entrenador que se pueda amoldar a lo que quiere el club. El club no se va a amoldar a ningún entrenador”, dijo Marcelo Bastías , encargado del fútbol profesional del albinegro.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (84) Sebastián Fariña Petersen

Hay varios nombres dando vueltas. Siempre que ese lugar en Cipo queda vacante llegan propuestas desde afuera, pero la decisión sobre el reemplazante todavía no está tomada.

“También se lo comuniqué al plantel y al ayudante de campo, el cual le agradecí que se ofreció a poder continuar hasta que el club lo decida, que es muy valorable”, contó Bastías sobre el diálogo con Barbona.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (91) Sebastián Fariña Petersen

Las decisiones que se van tomando en una situación atípica son complejas de asumir, pero el diálogo entre los directivos es constante en lo cotidiano y así se van resolviendo las diferentes cuestiones institucionales.

“Ya lo charlamos y lo analizamos. Nosotros estamos todo el día acá en el club, aparte de estar en la comisión, somos amigos fuera del club, la mayoría”, relató.

No habrá amistoso con Rincón

Para este sábado (14/3), se había coordinado un partido de prueba contra Deportivo Rincón en La Visera, incluso con presencia de público. Sin embargo, la posibilidad se fue cayendo con el correr de los días y la última noticia sobre la salida de Cravero terminó de confirmar que no se realizará.

El plantel entrenará normal en los próximos días y entre la noche del miércoles y mañana del jueves estará viajando rumbo a Río Cuarto en el colectivo propio, recién adquirido y anunciado por el club para los traslados.

ECP COLECTIVO CLUB CIPOLLETTI (56) Estefania Petrella

Fixture de la zona 3 del Federal A

Fecha 1 (22 de Marzo)

Costa Brava - FADEP

Huracán Las Heras - Argentino (MM)

San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario

Atenas (RC) - Cipolletti

LIBRE: Deportivo Rincón.

Fecha 2 (29 de Marzo)

Cipolletti vs Atlético Club San Martín

Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras

Argentino Monte Maíz vs Costa Brava

FADEP vs Deportivo Rincón

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 3 (5 de Abril)

Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz

Costa Brava vs Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs Cipolletti

Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto

Libre: FADEP

Fecha 4 (12 de Abril)

Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras

Cipolletti vs Costa Brava

Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 5 (19 de Abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Deportivo Rincón vs Cipolletti

Costa Brava vs Atenas Río Cuarto

Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 6 (26 de Abril)

Atlético Club San Martín vs Costa Brava

Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón

Cipolletti vs FADEP

Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti