Los volvió locos: el insólito blooper de Colapinto que hizo correr a los mecánicos por el callejón de boxes

Incluso hasta cuando no lo busca ni es a través de su forma de ser a la hora de hablar ante la prensa, Franco Colapint o es protagonista de distintos memes que luego dan vuelta en el mundo de la Fórmula 1 aportándole, quizás, más cercanía al piloto con los fanáticos. Durante las prácticas libre 1 del Gran Premio de China, el piloto vivió un momento desopilante junto a su equipo.

Las cámaras y las miradas se fueron al callejón de salida de los boxes: Colapinto estaba detenido de forma insólita con su monoplaza A526 tratando de darle arranque para poder seguir con la práctica en búsqueda de analizar el auto para ponerlo a punto de cara a los compromisos que tendrá este fin de semana.

Al ver lo que ocurría los mecánicos del equipo salieron espantados en búsqueda del piloto argentino con las herramientas necesarias para poder ponerlo en funcionamiento nuevamente. Luego de un largo pique hacia el lugar, y estando a metros del auto, Franco logró encenderlo y pudo seguir por sus propios medios dejando en ridículo, sin intenciones, a su equipo. Cuando llegó no había mecánicos y todos estaban corriendo nuevamente a su puesto.

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El auto de Colapinto se paró totalmente en plena calle de boxes y cuando los mecánicos iban a auxiliarlo arrancó. ¿Qué pasó con el Alpine del argentino en la FP1 del #ChineseGP?



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Colapinto, más preocupado que nunca tras la clasificación del Sprint: "Estoy perdido"

Franco Colapinto no encontró el ritmo deseado, pero si el esperado debido a que en la previa se anticipaba por parte de la escudería Alpine que había algunos problemas a detectar que no lo dejarían tener una performance destacada en el Gran Premio de China. En el primer fin de semana de Sprint, el piloto accedió a la Q2 durante la clasificación de esta madrugada pero terminó en el último puesto de la misma por lo que largará la carrera en el puesto 16°.

Luego de un rendimiento que deberá cambiar si quiere pelear por puntos, el piloto fue claro al expresar sus sensaciones frente a las cámaras de ESPN. Al ser consultado sobre cuál es el problema por el que no tuvieron un buen ritmo, dijo: “Me gustaría saberlo, estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana”.

Sin embargo reconoció que esta carrera corta le servirá para conocer más el circuito de Shangai en el que no había corrido: “Sí, creo que obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2032373363650281949&partner=&hide_thread=false COLAPINTO Y LAS COSAS A MEJORAR



El argentino y su análisis de una primera jornada en la que quedó 16° en la SQ2 para la carrera sprint del #ChineseGP. ¿En qué hay que trabajar, Franco?



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Por otra parte, en declaraciones compartidas por Alpine dijo: “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo”.

"Hoy ha sido complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos en la clasificación Sprint. No hemos dado el paso adelante que necesitábamos para competir por las posiciones en la SQ3. En definitiva, hoy nos ha faltado ritmo, y tenemos que entender por qué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo, que está trabajando mucho, y también es positivo que el coche tenga más potencial”, sumó.

Luego cerró: “Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido y dónde podemos encontrar mejoras. Intentaremos aprender todo lo que podamos en la carrera sprint de mañana, ver si podemos recuperar algunas posiciones y poner en práctica lo aprendido para la clasificación de mañana”.