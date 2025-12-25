El presidente de Vélez y las inesperadas críticas a Sebastián Domínguez y Verón

Fabián Berlanga dio una nota en la que dio varias respuestas innecesarias. Entre ellas, atacó a su par de Estudiantes.

En la previa a Navidad, el presidente de Vélez , Fabián Berlanga , dio una entrevista cuyas respuestas hicieron ruido. Los principales apuntados con sus respuestas fueron Sebastián Domínguez y Juan Sebastián Verón . El titular del Fortín habló en con el medio partidario "Vélez a Fondo" y fue consultado sobre diferentes temas.

Lejos de esquivar el conflicto, Berlanga se expresó como si lo estuviera haciendo en la mesa de un bar, ya que dejó varios conceptos y contó algunos detalles sin ponerse el cassette.

Entre las preguntas que le hicieron, los comunicadores le consultaron acerca de la elección de Domínguez como entrenador, luego de la salida de Gustavo Quinteros , que dejó al equipo campeón y se fue porque la directiva no pudo retener a los futbolistas destacados.

Dejá, no me defiendas

"Sebastián Domínguez es un entrenador muy capacitado, pero si vos me preguntás hoy, me dio la sensación que no supo comunicarse con el plantel, a raíz de algunos dichos. Por ejemplo, una tontera, él repetía 'el equipo campeón no existe más' y Guillermo llegó y dijo 'hay que recuperar al equipo campeón'. El jugador a veces te mira de otra manera, lo entiende de otra manera", respondió el presidente de Vélez.

Con el técnico que inició el año el banco del Fortín, el equipo no pudo ganar un solo partido.

"¿Si me arrepiento de haber traído a Domínguez? Y... ¡con el diario del lunes sí! ¿Por qué no? Por ahí, si hubiese seguido Gustavo... El otro día en los Premios Alumni nos volvimos a encontrar, y nos abrazamos y todo, y le digo '¡viste con vos ganábamos la Libertadores!', pero bueno son cosas improbables", confesó.

Fuerte defensa de Tapia

Berlanga sostuvo que ve a Claudio Tapia de la casa madre “tranquilo, dando fundamentos y defendiendo la postura” y comparó las críticas actuales hacia el Chiqui con las que él mismo recibió al asumir en su club.

“Cuando agarró la AFA, era una AFA fundida, un descontrol, con aquel famoso papelón del 38 a 38, y hoy han hecho muchas cosas”, remarcó en diálogo con Radio 10.

En la misma línea, Berlanga apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo y vinculó la embestida política con la intención de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “Creo que son ellos los que están impulsando un poco las SAD y se equivocan. A ningún partido político le conviene meterse con los clubes, porque cumplimos un rol social muy importante”.

Además, fue tajante al afirmar que en Vélez no existe posibilidad alguna de avanzar hacia un modelo privatizado debido a lo que establecen sus estatutos.

El dirigente también cuestionó el funcionamiento de las SAD en el extranjero, donde —según indicó— existen incumplimientos significativos que afectan al propio club. “Tengo dos SAD afuera que le deben a Vélez casi cinco millones de dólares. Nosotros no le debemos nada a ningún club, pero ellos sí nos deben”, dijo reforzando su postura en defensa del modelo asociativo tradicional.

Berlanga también se refirió a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien se mostró crítico con la actual conducción de la AFA, invitó abiertamente al dirigente a participar de las reuniones y plantear allí sus diferencias.

“Estaría bueno que venga y exprese todo lo que cree que está mal. No creo que pase por un problema entre instituciones, pasa por otro lado”, expresó. Y cerró con un ejemplo propio sobre el riesgo de negociaciones externas: “Yo tuve problemas con Foster y nunca más llamó nadie, pese a que había papeles firmados. A los dos nos fue mal con lo foráneo”.