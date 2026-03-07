El clima en Neuquén

Liga Federal de Básquet: Independiente de Neuquén pisó fuerte en el arranque y ganó el clásico

El Rojo se impuso de principio a fin sobre Pacífico en el Viejo Ramírez, con Joaquín Marcon y Drazen Sinigoj como sus figuras.

Independiente de Neuquén ganó en su debut por la Liga Federal de Básquet.

La Liga Federal de Básquetbol comenzó esta semana y el viernes por la noche llegó el turno del clásico capitalino. En el Viejo Ramírez, Independiente de Neuquén dio una muestra de básquet y autoridad y le ganó merecidamente a Pacífico en condición de visitante por 83 a 78.

Los dirigidos por Andrés García fueron superiores de principio a fin y encontraron en Joaquín Marcon y Drazen Sinigoj a sus principales figuras. Para este torneo, Independiente mantuvo la base del equipo que llegó a las semifinales en el Pre-Federal y le sumó a Sinigoj, un jugador de la cantera que tiene pasado en la Liga Nacional.

El regreso del pibe al club impactó rápido en el equipo, consiguiendo una vía más para el gol y otro jugador importante para defender. La conducción de David Oviedo, más el trabajo de los aleros Julián Fedele y Carlos Paredes fue fundamental para que Independiente construyera una nueva victoria en el clásico.

En el local, se destacó Marco Roumec con 21 puntos y Alex Soria, quien sumó 14 en el poste bajo. De todas formas, el campeón del Pre Federal no pudo dominar el juego más allá de algunos buenos pasajes y cayó en casa, en lo que fue una derrota inesperada.

Los últimos partidos de la Liga Federal y lo que sigue

En los partidos del jueves, Pérfora había logrado otra gran victoria de visitante por 90 a 85 ante el recién ascendido Club Plottier. El equipo de Fernando Claris se apoyó en los 23 puntos de Santiago Candia, 20 de Nahuel Vicentín y 20 del refuerzo Sebastián Godoy Vega. Del otro lado, Leandro Tapia anotó 23 y fue importante para su equipo, pero el local se quedó con las manos vacías en el arranque.

Por su parte, Petrolero no pudo en su visita a Deportivo Roca. El naranja impuso las condiciones desde el comienzo y en el tercer cuarto liquidó el partido. Adolfo García Barros fue la máxima figura en la victoria por 77 a 54.

Además, en el comienzo del torneo, por la Conferencia Sur que tiene 8 equipos, Centro Español le había ganado a Atlético Regina en Plottier el miércoles, en el primero de los partidos. El resultado fue 68 a 63.

En los próximos partidos, el martes Pérfora será local de Deportivo Roca; Centro Español recibirá a Pacífico; el miércoles Atlético Regina será local de Petrolero y el viernes Independiente recibirá a Plottier.

