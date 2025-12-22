Los macabros detalles de los abusos del empresario a los amigos de su hijo: masajes, dinero y alcohol

Las víctimas declararon en Cámara Gessell sobre los actos que cometía el empresario Marcelo Porcel sobre ellos. Dos pedidos de detención fueron rechazados.

Este viernes se conoció que la Justicia lleva adelante una investigación por al menos 10 denuncias , donde se acusa a un empresario de presuntos abusos a compañeros de la escuela de su hijo. Fue imputado y la causa suma nuevos testimonios.

El denunciado fue identificado como Marcelo Porcel , que supo tener la concesión de OH! Buenos Aires y es el hijo del fundador de Argencard. La causa tiene al menos 10 denuncias de compañeros del Colegio Palermo Chico del hijo del acusado y 9 de ellos ya prestaron su declaración en Cámara Gessell.

Porcel se encuentra hasta el 5 de enero en Punta del Este, Uruguay, por el casamiento de su sobrina y aunque se encuentra imputado por los abusos, no hubo adhesión por parte de la Fiscalía al segundo pedido de detención que se realizó contra él. En el expediente se señalan tocamientos a los menores, masajes en las piernas con una crema con olor a menta -y no sólo tras partidos de fútbol-, un video de chicos corriendo en calzoncillos y dos fotos a un adolescente duchándose .

colegio palermo chico

Los detalles de la causa por abuso a menores contra el empresario

En las últimas horas se conoció que dos de los nueve menores de edad que se presentaron a declarar son hermanos. El expediente lo investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

En julio de 2024 se activó la denuncia, todos representados por el abogado Pablo Hawlena Gianotti y el último viernes se sumó un nuevo damnificado. Entre todas las víctimas que denunciaron al empresario ante la Justicia ya suman siete querellantes y un denunciante.

Por orden judicial, ya se allanaron oficinas del empresario y su domicilio. Asimismo, se le ordenó una restricción que le impide acerca a las víctimas a 300 metros por lo que no puede ir al colegio ni al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los chicos practican deportes.

Una cámara oculta que llevó al empresario a estar imputado

Los testimonios incorporados en sede judicial describen una dinámica que habría arrancado con reuniones en el domicilio del adulto, provisión de bebidas alcohólicas a adolescentes e incentivos económicos por conductas vinculadas al consumo de alcohol.

El pasado 27 de noviembre las querellas presentaron un pedido de indagatoria y detención de Porcel. Fue por los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (en dos hechos) más posible distribución de esas imágenes.

"Hay dos imágenes captadas a través del lente de una cámara oculta que enfoca a la ducha de uno de los baños del domicilio de Porcel de la calle Godoy Cruz. Las dos fotos son del mismo menor", explicaron fuentes del caso con acceso al expediente.

le parc

Los testimonios señalan que el empresario “Organizaba las reuniones con los compañeros de su hijo y les daba alcohol e, incluso, los incentivaba a beber con dinero. También les transfería plata para que jugaran on line y los promovía a apostar, aun cuando uno de los adolescentes tiene problemas de ludopatía”.

En las descripciones se mencionó que hubo desafíos de alcohol a cambio de figuritas del Mundial Qatar 2022 y que les ofreció dinero por dar una vuelta en calzoncillos a una mesa de la oficina. De este último se sospecha que hay un video.

Las reuniones se hacían en el domicilio familiar de Palermo del imputado, pero también en el departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas. Les pedía que se queden a dormir, les enviaba mensajes de WhatsApp y la solicitud de que todo quedara entre ellos.