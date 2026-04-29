Virginia Gallardo se sacó selfies en plena sesión del Congreso y explotaron las redes

La diputada nacional fue capturada por un fotógrafo y las imágenes no tardaron en viralizarse y ella respondió con ironía.

La diputada nacional y mediática Virginia Gallardo causó revuelo en las redes sociales luego de que se viralizará una foto suya durante la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados. En la foto puede verse a Gallardo maquillándose y tomándose una selfie. Las críticas no tardaron en aparecer.

El momento, capturado por Claudio Fanchi , comenzó a circular por X (ex Twitter) en horas de la tarde y despertó cientos de críticas.

Algunas de las críticas hacían foco en la poca preparación de Gallardo para ocupar una banca en el Congreso, mientras que otras cuestionaron el estado actual del Poder Legislativo nacional.

Los tweets criticando a Virginia Gallardo

"Ya lo dijo Lorenzo Pepe en el Congreso plena crisis de la convertibilidad, van a encontrar sentados en estos asientos a los empleados de las multinacionales", publicó un usuario.

Virginia Gallardo selfie congreso (1)

"Es el día de los ñoquis y ella quería decir presente", afirmó otro en referencia a que la sesión se desarrolló un 29.

"Totalmente disociados de la realidad. Venían a terminar con todo esto y lo terminaron agravando, llenando el Congreso de frívolas/os y poco preparadas/os diputada/os. Pobre Argentina", tuiteó otro.

Un usuario extendió la crítica a los electores que votaron a Gallardo: "El problema no es que toda esta gentuza haga estas cosas. El problema son todos los que votaron eso. Evidentemente lo que había antes no fue lo suficientemente bueno o no fue comunicado de la forma correcta. Incluso los que están ahora le votaron todo al gobierno. Soretes"

Otro citó a Elisa Carrió: "Veo gatos sentados en el Congreso que antes eran acompañantes".

Una usuaria llevó la crítica para otro lado: "diputada, le parece bien alardear sus productos de maquillaje que, todos sumados, sumarían un sueldo mínimo mientras el restos de las mortales andamos comprando labiales en el chino?"

Las respuestas de Virginia Gallardo a sus críticas

Poco tiempo después de la viralización de las imágenes, Gallardo respondió en su cuenta de X. La primera de sus publicaciones estuvo dirigida a Claudio Fanchi, el fotógrafo que capturó el momento viral.

Virginia Gallardo selfie congreso (2)

"Claudio Fanchi ... Por qué no le sacas una foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos . Pd: No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes!", publicó la vedette.

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foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos .

Pd: No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado

CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes ! pic.twitter.com/OSD3u3gZ2o — virginia gallardo (@virchugallardo) April 29, 2026

La segunda publicación de Gallardo fue apuntada a que las críticas solo aumentan las interacciones en sus publicaciones y le dan más relevancia: Y acá les dejo la selfie que está PUBLICADA en mi Insta ! @virchugallardo vayan a comentar, hetear ( lo único que saben hacer ) que me aumentan el engagement . Ah ! perdón ... lo que indica que el contenido es relevante y genera una conexión significativa con la audiencia . Debo admitir que me hacen sentir importante".