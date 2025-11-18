Terror en la Ruta 7: lluvia de piedras a los autos y vecinos en alerta total

Ataques en un tramo de la ruta petrolera genera alarma entre los automovilistas. Cómo atrapar a los inadaptados que se escapan en la oscuridad de las chacras.

Un nuevo ataque con piedras volvió a encender todas las alarmas entre los vecinos de la zona de calle 8 y la Ruta 7 , y calle 8 en Centenario . Aunque se trata de episodios que vienen repitiéndose desde hace semanas, y qué tiempo atrás también ocurrieron cerca del Parque Industrial de Neuquén, esta vez el susto fue mayor. Cerca de las 22, un automovilista que regresaba a la ciudad por el tramo norte-sur recibió un fuerte impacto en la luneta de su vehículo.

El hecho ocurrió días atrás, en el sector donde actualmente se instala el nuevo sistema de iluminación LED sobre la Ruta 7. Allí, una piedra salió desde la oscuridad y golpeó de lleno la parte trasera del auto . Por fortuna, el conductor no perdió el control y no hubo heridos, pero el impacto y el susto fueron “enormes”, según relataron testigos que tomaron conocimiento del episodio y al que accedió LM Neuquén .

La novedad no tardó en viralizarse en los grupos de WhatsApp , de acuerdo a lo publicado por Centenario Digital, de seguridad entre chacareros y frentistas. La preocupación volvió a crecer, por temor a que los ataques se repitan. Nadie sabe quién está detrás y la zona que si bien tiene iluminación en un tramo, parece no disuadir a los inadaptados.

Ruta 7 y calle 8 Centenario Vista Alegre

Hasta ahora no hay certezas sobre quiénes arrojan las piedras ni con qué objetivo. Entre los vecinos circulan varias hipótesis, que van entre vandalismo por diversión, intentos de frenar vehículos para robar o ataques aislados sin un patrón claro. Lo cierto es que también los chacareros están atemorizados.

Ruta 7 cerca de Centenario: un tramo transitado y con LED

Lo único seguro es que estos proyectiles representan un riesgo extremo para quienes transitan por una Ruta 7 de alto flujo vehicular durante el día. Si bien durante la noche hay mucho menos tráfico, el hecho genera alarma y preocupación.

“Avisar a la policía no sirve de mucho”, se quejaron desde el sector. Señalan que si bien hay patrullajes estables y hasta operativos, hay temas que son como huecos dentro de la ley, y que no logran dar con los responsables.

Desde las altas esferas policiales insisten en que esperan alguna denuncia formal para avanzar, pero los vecinos lo consideran “imposible”. “¿Quién, después de un piedrazo, va a ir a hacer una denuncia a una comisaría?”, plantean.

Qué quieren los atacantes

Entre los chacareros y frentistas de calle 8 empiezan las preguntas para identificar a las personas involucradas. Quieren saber quiénes son, qué buscan y por qué actúan justo en ese punto donde se están instalando las nuevas luminarias y que están algunas en pleno funcionamiento, algo que le ha cambiado la percepción nocturna de quienes circulan en la Multitrocha.

Por ahora no hay demasiadas respuestas para un problema difícil de controlar, salvo el pedido de extrema precaución a quienes circulen por ese tramo de la Ruta 7, especialmente de noche, hasta que la situación se esclarezca y se refuercen las medidas de seguridad.