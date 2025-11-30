Video: luces misteriosas en el cielo sorprendieron a los vecinos de Añelo

Muchas personas registraron movimientos inusuales en el cielo durante la noche del sábado, sin explicación oficial hasta el momento.

El misterio volvió a encenderse en el cielo de la zona de Vaca Muerta luego de que vecinos de Añelo reportaran el avistamiento de extrañas luces durante la noche de este sábado . El fenómeno generó sorpresa y debate en la comunidad debido a la intensidad de las luminarias, lo prolongado del episodio y, especialmente, los movimientos inusuales que describieron los testigos.

Las imágenes y videos registrados por algunos habitantes alimentaron aún más la curiosidad y multiplicaron las hipótesis en redes sociales.

Según relataron los vecinos, las luces permanecieron visibles en el firmamento durante varios minutos antes de desvanecerse por completo. Durante ese lapso, se desplazaron de manera errática, con trayectorias que —según quienes observaron el fenómeno— no coincidían con las de un avión, un helicóptero o un satélite en tránsito.

Algunos mencionaron cambios bruscos de velocidad, detenciones breves y desplazamientos laterales sin patrón aparente, características que suelen asociarse en la cultura popular a los denominados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).

Luces misteriosas en Añelo 1

Un nuevo episodio en una región acostumbrada a los avistamientos

El episodio ocurrido en Añelo no es aislado. La zona de Neuquén y la Patagonia en general han sido escenario recurrente de reportes de luces misteriosas en el cielo, algunos de ellos difundidos por personal aeronáutico o por habitantes de áreas rurales con poca contaminación lumínica. Estos antecedentes refuerzan la percepción de que la región es un punto caliente para este tipo de fenómenos, ya sea por su geografía, su poca densidad poblacional en ciertos sectores o simplemente por el interés que despiertan los eventos inusuales.

Uno de los antecedentes más comentados ocurrió años atrás en el aeropuerto Presidente Perón, de la ciudad de Neuquén, cuando pilotos reportaron una luz que no coincidía con ninguna aeronave registrada ni con actividad astronómica prevista. En ese momento, tampoco hubo explicaciones oficiales concluyentes, lo que alimentó aún más el interés del público.

¿Fenómeno astronómico, satélite o algo más?

Si bien desde el ámbito astronómico se reportó actividad notable durante noviembre —como el pico de las lluvias de estrellas Leónidas a mediados del mes y el paso frecuente de satélites que forman parte de cadenas visibles desde la Tierra—, los testigos del fenómeno ocurrido este sábado insisten en que las luces observadas no se correspondían con esos eventos.

Luces en el cielo de Añelo

El material captado por los vecinos comenzó a circular rápidamente en redes sociales y grupos locales, generando distintas hipótesis. En la conversación comunitaria aparecieron explicaciones que van desde drones utilizados en operativos nocturnos, hasta chatarra espacial reingresando a la atmósfera, aeronaves militares que no aparecen en los radares públicos, o incluso un fenómeno atmosférico poco frecuente.

Todavía no hay informes oficiales

Hasta el momento, no se registró ninguna confirmación o explicación oficial por parte de autoridades provinciales, organismos especializados o instituciones dedicadas al estudio del cielo. Tampoco hubo reportes de aeroclubes o de controladores aéreos que pudieran aportar datos adicionales sobre actividad en la zona.

Mientras tanto, el cielo de Vaca Muerta vuelve a quedar en el centro de la escena. El avistamiento registrado en Añelo se suma a la larga lista de fenómenos luminosos que cada cierto tiempo sorprenden a los habitantes de la región y reavivan una discusión que combina curiosidad, ciencia, misterio y tradición popular.