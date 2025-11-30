La Fiesta de los Jardines se prepara para el sorteo de un auto 0km: los detalles

Villa la Angostura se prepara para su fiesta nacional y trae un gran sorteo para la 13° edición. Los detalles del presupuesto y presentación de ofertas.

La Municipalidad de Villa La Angostura lanzó oficialmente el Concurso de Precios N.º 10/2025 para la compra de un vehículo cero kilómetro que será sorteado durante la 13.ª Fiesta de los Jardines , prevista para mediados de febrero.

Esta modalidad, impulsada durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa, permite financiar parte del evento mediante la venta de números del tradicional sorteo .

El objetivo es asegurar un proceso transparente y fomentar la participación de proveedores locales y regionales. El vehículo deberá ser de gama media y cumplir con todas las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo 1 del pliego.

WEB-Fiesta-Nacional-de-los-Jardines-en-Villa-La-Angostura-(Gentileza).jpg

Fiesta de los Jardines: presupuesto y presentación de ofertas

La Secretaría de Gobierno es quien estará encargada de supervisar el concurso, resolver impugnaciones y garantizar la correcta ejecución del proceso. Sus decisiones obligarán por igual a todos los oferentes.

Según consignaron, el presupuesto oficial máximo es de $34.900.000 y la recepción de propuestas será hasta el próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 10:00, en la Mesa de Entradas municipal (Obispo de Nevares 32).

En tanto, la apertura de sobres será el mismo día a las 10:30 horas, en la Sala de Intendencia, con presencia de funcionarios y oferentes. Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado, sin identificación externa, y ajustarse estrictamente a los requisitos legales y técnicos establecidos.

Respecto a las condiciones generales del pliego, los plazos se computarán por días hábiles administrativos, salvo indicación en contrario. En tanto, el adjudicatario dispondrá de un máximo de 20 días corridos para entregar el vehículo.

El Municipio abonará el 100% del monto contra entrega del rodado listo para circular y su correspondiente factura. También destacaron que no se admitirán propuestas que superen el presupuesto máximo de $34.900.000.

créditos autos 0km

Sobre la Junta Evaluadora de los ofertantes, estará compuesta por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y un concejal por cada bloque del Concejo Deliberante. Cada integrante tendrá un voto; en caso de empate, el Secretario peticionante contará con voto doble.

Esta junta realizará el análisis de las ofertas y emitirá el dictamen para la preadjudicación. El pliego se difundirá en el Boletín Oficial, medios municipales y prensa local durante al menos diez días corridos.

La Municipalidad podrá invitar directamente a un mínimo de tres proveedores, notificando también a los miembros de la Junta Evaluadora. Si solo se presenta una oferta, el concurso podrá seguir adelante, pero requerirá aprobación del Concejo Deliberante por mayoría simple.

¿Qué documentación deberán presentar los oferentes?

Dentro del sobre, los participantes deberán incluir:

Pliego firmado en todas sus hojas

Propuesta completa con precio, forma de pago, plazo de entrega, características e imágenes del vehículo

Libre deuda municipal

DNI, CUIT y documentación impositiva (monotributo, autónomos o convenios)

Declaración de domicilio especial en Villa La Angostura

En caso de personas jurídicas: estatuto, contrato social y autoridades vigentes

Aceptación de competencia de la Oficina Procesal Administrativa

El incumplimiento del plazo de entrega podrá implicar multas de hasta el 15% del valor total del contrato.