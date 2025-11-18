Quedó preso el agente inmobiliario estafador de Villa La Angostura

El hombre cumplirá la pena en la U42 de San Martín de los Andes, a cuyas instalaciones fue trasladado el lunes de esta semana.

Tras una causa que se extendió por casi dos años, el agente inmobiliario que cometió estafas reiteradas en Villa La Angostura con la venta de lotes quedó preso para cumplir una pena efectiva de más de 4 años. El estafador, Ramiro Fabián Fernández, admitió los hechos este año.

El lunes de esta semana se concretó la audiencia de ejecución de la pena por pedido del fiscal del caso Adrián De Lillo y el funcionario de la fiscalía Gustavo Vázquez, quienes requirieron que se efectivice la pena que quedó firme contra Fernández, de 4 años y 6 meses de prisión en una unidad de detención.

El juez de Garantías Ignacio Pombo hizo lugar a la solicitud y requirió el traslado del hombre a la Unidad de Detención 42 (U42) de San Martín de los Andes, luego de que un Tribunal de Impugnación confirmara la condena impuesta a Fernández por un tribunal colegiado. Aunque Fernández y su defensa pueden aún desafiar la sentencia ante tribunales superiores, ya no recaen efectos suspensivos sobre la ejecución de la pena y por ello se pidió su detención inmediata.

La pena fue fijada por un tribunal colegiado integrado por la jueza Vanessa Macedo Font y los jueces Maximiliano Bagnat y Federico Sommer, tras un juicio de cesura realizado en julio pasado. Además de la condena, el tribunal le fijó el doble de tiempo de inhabilitación para administrar bienes o realizar operaciones inmobiliarias.

La fiscalía había solicitado que se le impongan 7 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella particular había pedido 12 años y la defensa 1 año y 6 meses.

Sin dudas es un importante precedente para tratarse del delito de estafa, por el que pocas veces se llega a una condena, y más aún de prisión efectiva.

El agente inmobiliario admitió las estafas

La responsabilidad penal fue alcanzada mediante un acuerdo de partes, dado que Fernández admitió las estafas cometidas con la venta de terrenos por un valor aproximado de 1 millón de dólares, a través de la sucursal en Villa La Angostura de una inmobiliaria con sede en Buenos Aires.

Los delitos por los cuales la fiscalía, los abogados querellantes que representan a las víctimas y la defensa de Fernández, acordaron la responsabilidad penal son estafa (36 hechos de estafas, 34 inmobiliaria y 2 financieras) y desbaratamiento de derechos acordados (3 hechos), todos en carácter de autor y en concurso real.

El 8 de marzo de 2024 se le formularon cargos por 45 hechos de estafas en concurso real y en calidad de autor, de los cuales 43 habían sido cometidos bajo la modalidad de estafas inmobiliaria, mientras que las dos restantes fueron bajo la modalidad de estafa financiera, por un monto aproximado de 1,2 millones de dólares.

A pedido de la fiscalía el caso fue declarado complejo, y se fijó un plazo de investigación de seis meses, término que fue prorrogado en tres oportunidades.

Durante el desarrollo de la investigación, el número de hechos fue modificándose, pero finalmente, el 3 de febrero pasado y tras procesar toda la información recolectada, el agente inmobiliario admitió su responsabilidad por un total de 39 hechos y fue condenado.

Las estafas fueron cometidas bajo tres modalidades comisivas, entre agosto de 2017 y diciembre de 2023.

- La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad.

- La segunda modalidad adoptada consistió en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.

- La tercera fue vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.

Comisaría-43-Barrio-el Arenal-página-12.jpg Federico Soto

La Unidad de Detención 42 donde cumplirá la pena Fernández funciona detrás de la Comisaría 43 del barrio El Arenal.