Cómo fue la captura de los cuatro prófugos de la U12: dos operativos, una persecución y un choque final

Tras casi 24 horas de búsqueda, los cuatro evadidos de la U12 fueron recapturados en un operativo que incluyó controles, persecuciones y un choque en Gran Neuquén.

En menos de 24 horas y tras una intensa búsqueda en la región , la Policía de Neuquén logró recapturar este lunes a los cuatro internos que se habían fugado de la Unidad de Detención N°12 . La detención se concretó a partir de una serie de operativos dinámicos que permitieron primero interceptarlos en Senillosa y, poco más tarde, cerrar el cerco en Neuquén capital, donde terminaron chocando en plena huida.

El subdirector de Seguridad de la Zona Oeste, comisario mayor Gustavo Pizarro, detalló cómo se desarrolló el procedimiento que permitió frustrar la fuga y detener nuevamente a todos los evadidos.

Pizarro explicó que desde el día anterior la Dirección de Seguridad había dispuesto controles continuos en distintos puntos, aunque los operativos habituales no estaban dando resultados. “Decidimos realizar operativos más dinámicos”, señaló en declaraciones radiales. Esa modificación en la estrategia permitió que este lunes, en la zona de Senillosa, se detectara un Volkswagen Virtus gris con cuatro ocupantes que coincidían con las características de los fugitivos.

Así fue la captura de los cuatro prófugos de la U12: dos operativos, una persecución y un choque final

Cuando el móvil policial intentó demorarlos, dos de los hombres bajaron del vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos en el lugar por personal de la comisaría de Senillosa. “El personal procede a la aprehensión de dos personas, tratándose de dos de los fugados”, confirmó Pizarro.

Los dos restantes retomaron la marcha en el Volkswagen Virtus y escaparon hacia el oeste, iniciando una persecución a distancia para evitar incidentes de tránsito. “Se resguardaron las medidas de seguridad para no producir algún accidente que después tengamos que lamentar”, explicó el comisario.

Persecución y choque en Gran Neuquén

La huida terminó en la zona de Gran Neuquén, cuando el vehículo que ocupaban los prófugos chocó contra un montículo de tierra, provocando un siniestro que los obligó a descender del auto. En ese momento, efectivos de las comisarías 12, 16, 18, motoristas policiales y personal de la comisaría Séptima de Plottier lograron aprehenderlos.

detenidos profugos

“Proceden a la aprehensión de los dos restantes”, confirmó Pizarro, precisando que todos los operativos se coordinaron en simultáneo para cerrar posibles vías de escape.

Como saldo del operativo, solo se registró un efectivo policial lesionado en un brazo, producto del forcejeo con uno de los detenidos. Por el momento, el vehículo utilizado en la fuga permanece bajo resguardo y sin peritajes, a la espera de las directivas de la Justicia.

“Todavía no pudimos realizar ningún chequeo del rodado porque estamos a la espera de determinar si fue sustraído o pertenece a algún familiar de los evadidos”, indicó el subdirector de Seguridad.

Así detenían a dos de los cuatro prófugos de la U12 en Senillosa

Dónde quedaron alojados los recapturados

Los dos detenidos en primer término, quienes bajaron del vehículo durante el operativo en Senillosa, permanecen en la comisaría de dicha localidad, mientras que los otros dos fueron trasladados y demorados en la calle Estatales Neuquinos, en Neuquén capital.

Pizarro también destacando la labor de los efectivos involucrados. “Quiero felicitar al personal policial porque gracias al trabajo de ellos esto pudo terminar de la mejor manera”, expresó. “Es el resultado del trabajo diario de todos los que dependen de esta dirección”, concluyó.