Quién era el joven que ingresó a la jaula de una leona y murió tras ser atacado

El chico, de 19 años, fue arrestado diez veces y liberado recientemente. Creen que ingresó al recinto del zoológico con la intención de quitarse la vida.

El joven invadió deliberadamente la jaula de la leona y murió tras ser atacado por el animal.

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil . Gerson de Melo Machado, de 19 años, trepó un muro de más de seis metros , superó las rejas de seguridad y descendió por el tronco de un árbol hasta llegar al interior del recinto, donde fue atacado por el felino.

La Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC) determinaron que su deceso, que quedó registrado en distintos videos que se viralizaron en las redes este domingo, se produjo en el acto a causa de las graves heridas recibidas. Según esas imágenes, el joven desciende por el tronco de un árbol, mientras la leona se va acercando lentamente hacia él. Por último, lo atrapa y lo mata.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, Machado, también conocido como "Vaqueirinho de Mangabeira", había sido detenido en diez oportunidades y su última liberación se había producido el pasado viernes. Fuentes policiales mencionaron que el joven protagonizó antecedentes por distintos episodios en la vía pública.

Tragedia en un zoológico de Brasil



Un hombre murió tras ser atacado por una leona en el Parque Arruda Câmara, en João Pessoa. De acuerdo con autoridades, la víctima escaló un muro de seis metros y entró deliberadamente al recinto del animal, provocando el fatal desenlace.

Los investigadores añadieron que estos elementos fueron incorporados al expediente para analizar su estado previo al ingreso en la jaula donde se produjo su muerte.

Una infancia complicada y el sueño de domar leones

La consejera de bienestar infantil Verônica Oliveira, quien acompañó a Gerson desde los 10 años, reveló detalles dramáticos sobre la vida del joven. Dijo que había sido diagnosticado con esquizofrenia, patología que también sufría su madre, que "su capacidad cognitiva no superaba la de un niño de 5 años" y que soñaba con ser domador de leones en África.

“Conocí al niño privado de la patria potestad de su madre, impedido de ser adoptado como sus cuatro hermanos. Solo querías volver a ser el hijo de tu madre, ya que ella es esquizofrénica y no puede cuidarte. Tu abuela también tiene problemas de salud mental. Pero la sociedad, sin conocer tu historia, prefirió arrojarte a la boca del lobo”, dijo Oliveira, según el sitio Bnews.

En paralelo, la profesional manifestó: “Gerson, mi niño imprudente... ¿Cuántas veces, en la oficina de Servicios de Protección Infantil, dijiste que ibas a tomar un avión para ir de safari a África a cuidar leones? ¡Incluso lo intentaste!”.

“Y di gracias a Dios cuando en el aeropuerto me informaron que habías cortado la valla y te habías metido en el tren de aterrizaje de un avión Gol. Gracias a Dios, lo vieron por las cámaras antes de que ocurriera una tragedia", reveló.

Y agregó: “Llevo ocho años apoyándote, luchando y esforzándome por garantizar tus derechos. La consejera Patrícia Falcão y yo te recibimos de la Policía Federal de Carreteras (PRF), cuando te encontraron sola en la carretera BR. Desde entonces, toda la red de protección me ha contactado cada vez que te ha ocurrido algo”.

La consejera de bienestar infantil que acompañó al joven desde los 10 años reveló detalles dramáticos sobre su vida.

"La semana pasada vino a verme al Ayuntamiento porque había salido de la cárcel y quería trabajar, pero para eso necesitaba un permiso de trabajo. Le di copias, le hicimos una foto y dos días después, al encender la televisión, vi que Gerson le había lanzado un adoquín a una patrulla", dijo Oliveira a Correio Braziliense sobre la última detención del joven.

El comunicado oficial del ayuntamiento

El Ayuntamiento de João Pessoa dio cuenta del hecho a través de un comunicado oficial. En específico, indicó que “un hombre no identificado invadió deliberadamente el recinto de los leones en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica)”.

“Rápida y sorpresivamente, escaló un muro de más de 6 metros, las vallas de seguridad, accedió a uno de los árboles e invadió el recinto”, detalló la gobernación. El texto oficial agregó que, según la investigación policial, el ingreso podría corresponder a un posible “acto de suicidio”.

Leona brasil El joven trepó un muro de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y descendió por el tronco de un árbol hasta la jaula.

“El Ayuntamiento expresa su solidaridad con la familia de la víctima y aclara que, a pesar de todas las medidas de seguridad existentes, que cumplen con los estándares técnicos, el hombre insistió en invadir la propiedad, lo que culminó en este lamentable episodio”, completó la comunicación oficial.

El estado de la leona tras el ataque

Después del ataque, la leona fue evaluada por el equipo veterinario del parque tras ser retirada por los cuidadores. El informe detalló que el animal sufrió un cuadro de estrés elevado debido a la irrupción inesperada del visitante.

En un comunicado oficial, el zoológico remarcó que "nunca" consideró practicar la eutanasia con la leona, y que el animal, que no presentó conductas agresivas más allá de este incidente, continuará siendo monitoreado.

"El protocolo en situaciones como esta proporciona exactamente lo que se está haciendo: monitoreo, evaluación del comportamiento y atención especializada", expresó el parque en sus redes.

Embed - Parque Arruda Câmara Bica en Instagram: "LEONA. A Leona, a leoa do Parque Arruda Câmara, está bem e continuará recebendo todos os cuidados necessários. Após o incidente, ela foi imediatamente avaliada pela equipe técnica e segue em observação e acompanhamento contínuo, já que passou por um nível elevado de estresse. É importante reforçar que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia. A Leona está saudável, não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido e não será sacrificada. O protocolo em situações como essa prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados. A equipe da Bica, médicos veterinários, tratadores e técnicos está dedicada integralmente ao bem-estar da Leona, garantindo que ela fique bem, se estabilize emocionalmente e retome sua rotina com segurança." View this post on Instagram

Y añadió: "El equipo de Bica, veterinarios, cuidadores y técnicos están enteramente dedicados al bienestar de Leona, asegurando que se mantenga bien, se estabilice emocionalmente y reanude con seguridad su rutina".

El parque permanecerá cerrado mientras avanzan las investigaciones policiales, la revisión interna de protocolos y el seguimiento del estado del animal, se indicó.