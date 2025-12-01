Terror en una boda: el novio asesinó a su esposa y a tres invitados a los tiros

El atacante, un reconocido paratleta y exsoldado, abrió fuego durante la fiesta de casamiento y luego se quitó la vida.

La boda terminó en velorio tras el asesinato de la novia por parte de su flamante esposo.

Lo que debía ser una celebración inolvidable terminó en una escena de horror. En plena fiesta de su boda , el novio , Jaturong Sukkasuk, un paratleta reconocido y exsoldado, mató a tiros a su pareja y a otros tres invitados tras una discusión. Luego del ataque, se suicidó , conmocionando a todos los presentes y a la comunidad.

A la medianoche después de la discusión con su flamante esposa, el novio, de 29 años y conocido por ser un paratleta, fue hasta su auto donde tenía guardada una pistola y varias balas con las que perpetró los asesinatos.

La novia, la madre y la hermana de ella , así como otro invitado, perdieron la vida a causa de los disparos mientras que otro hombre que se encontraba en la fiesta resultó herido. Luego, el atacante se quitó la vida.

Mató a su pareja en el casamiento (2)

Tras la masacre que dejó en shock a todos en Tailando, se conoció que la novia tenía 44 años, era divorciada y tenía dos hijos. Además, se confirmó que ella y su esposo llevaba 3 años de relación.

Si bien todavía se desconocen las causas del ataque, los medios locales informaron que Sukkasuk era “un hombre muy celoso” y durante el festejo “había malinterpretado la relación que su pareja tenía con otro hombre”.

Murió tras pedirle casamiento arriba de una montaña

Siguiendo con los momentos que debían ser románticos, pero terminaron en fatalidad, en agosto de 2024, Brad Parker, un escalador profesional de 36 años, murió en el Parque Nacional Yosemite de California, minutos después de proponerle casamiento a su novia durante una escalada.

Brad Parker

La pareja había alcanzado el Pico de la Catedral, lugar donde Brad decidió sorprender a su pareja, Jainee Dial, quien había aceptado la petición de matrimonio. Sin embargo, el escalador quiso ir por más y se dirigió a la creta Matthes, una de las más difíciles del parque.

De acuerdo con la información oficial de parque nacional, Parker escaló en solitario sin la ayuda de cuerdas ni por el camino establecido. Por este motivo, el escalador dio un mal paso cayó al vacío.

La caída fue presenciada por otros escaladores. El cuerpo pudo ser recuperado al día siguiente debido a malas condiciones climáticas.