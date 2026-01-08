La cuarta categoría del régimen de empleadas domésticas recibirá un bono. De cuánto es el sueldo por hora y por mes.

Esto es lo que se paga la hora de niñera en enero 2026, una de las categorías más demandadas

Las empleadas domésticas del país no tendrán un aumento porcentual en enero 2026, aunque recibirán la última cuota del bono de hasta $14.000 , según la cantidad de horas trabajadas. Esta suma fija, que a partir de este mes se incorpora al salario con carácter remunerativo, incluye a todas las categorías , entre ellas las niñeras , una de las más demandadas .

En el cierre del 2025, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ( UPACP ) selló un nuevo acuerdo paritario que establecía un incremento total del 2,7% dividido en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% a pagar en diciembre, además del bono de hasta $14.000 por tres meses. A partir de enero 2026, esta suma fija pasa a integrar la base salarial de las empleadas domésticas, lo que impacta no sólo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales.

De esta manera, queda cumplido el último entendimiento firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), por lo que habrá que esperar una nueva negociación para establecer futuras subas.

Niñeras (1).jpg Las niñeras forman parte de la cuarta categoría del régimen de empleadas domésticas, junto a las cuidadoras de adultos mayores.

Cuánto cobran las niñeras en enero 2026, por hora y por mes

Las niñeras y los cuidadores de adultos mayores forman parte de la cuarta categoría de empleados de casas particulares, cuyas tareas principales incluyen la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas. Esto abarca desde individuos enfermos o con discapacidad hasta niños, adolescentes y adultos mayores.

Para los trabajadores de esta categoría que tengan acuerdos por hora o por jornada, la CNTCP publicó los valores mínimos de referencia de enero 2026 para quienes prestan servicios para un mismo empleador menos de 24 horas semanales:

Con retiro: el monto de referencia es de $3.494,25 por hora

el monto de referencia es de Sin retiro: el valor establecido es de $3.894,43 por hora

Por otra parte, para las niñeras y cuidadores que tengan un esquema mensual, es decir que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, los sueldos de referencia son los siguientes:

Mensual con retiro : $441.806,54

: $441.806,54 Mensual sin retiro: $490.745,56

Estos valores ya tienen incorporado el bono extra que llega hasta los $14.000 para empleadas que cumplan más de 16 horas semanales. La suma baja ante jornadas semanales más cortas: quienes cumplan entre 12 y 16 horas recibirán $9.000, y para aquellas que hagan menos de 12 horas, será de $6.000.

Salario cuánto cobra una niñera por hora 1200x678.png En enero, las niñeras también recibirán el bono mensual de hasta $14.000.

Sueldo en enero 2026 de las distintas categorías de empleadas domésticas

Estos son los valores de los salarios para las empleadas domésticas en enero 2026 dependiendo de si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

A-empleadas-domestica.png Tras el aumento de noviembre y diciembre, las empleadas domésticas no tendrán aumento porcentual en enero.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del salario básico, el régimen de las empleadas de casas particulares incluye adicionales. Uno de ellos es la antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó que continúa vigente el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. En estos casos, el monto salarial mínimo tiene una suba de un 30% respecto de la escala general.

Este beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. El adicional en cuestión toma como base el salario mínimo correspondiente a cada categoría y modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro, tanto para pagos por hora como para las remuneraciones mensuales.