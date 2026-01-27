El Instituto Vaca Muerta lanzó la búsqueda de docentes y empleados administrativos

La búsqueda laboral apunta a crear un equipo académico para el nuevo centro educativo, que funcionará en el Polo Tecnológico de Neuquén.

El Polo Tecnológico es el epicentro del barrio Distrito 2 de la ciudad de Neuquén.

Con la fecha ya anunciada para su apertura oficial, el Instituto Vaca Muerta inició una búsqueda laboral para conformar su equipo de docentes y la nómina de personal administrativo. Estas oportunidades de empleo en Neuquén capital se enfocan, sobre todo, en personas que tengan o hayan tenido experiencia en Vaca Muerta y puedan transmitir sus conocimientos a los futuros estudiantes, que cursarán en el Polo Tecnológico.

La semana pasada, la secretaria de jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, celebró el anuncio de la Fundación YPF quien confirmó que el próximo 16 de marzo, el Instituto Vaca Muerta (IVM) abrirá oficialmente sus puertas en el Polo Tecnológico de la ciudad, lo que marca un hito educativo en la región.

"La verdad que para la ciudad este hecho es muy importante, hubo todo un trabajo previo entre el sector público y privado para que esto sucediera", destacó Pasqualini, quien remarcó la transformación del sector donde hoy se expande este gran espacio: “ lo que antiguamente era un basural hoy es un Polo Científico Tecnológico de primer nivel que ya alberga el edificio N, el nuevo Instituto Vaca Muerta (IVM), y donde próximamente se construirá un tercer edificio que continuará expandiendo las capacidades del complejo”, sintetizó la funcionaria.

En paralelo, la consultora de recursos humanos Patagonian Resources publicó en su sitio web y en redes sociales como LinkedIn la búsqueda de personal para conformar el equipo docente y no docente de este nuevo centro educativo, que apunta a desarrollar más talento neuquino para satisfacer la demanda de personal calificado en los yacimientos de Vaca Muerta.

Gaido - Horacio Marin llave de la ciudad - ypf (3) Claudio Espinoza

El anuncio de búsqueda de personal

"Patagonia Resources junto al Instituto Tecnológico de la Patagonia, estamos seleccionando talentos para el staff administrativo y académico del Instituto Vaca Muerta (IVM), nueva institución de formación técnica para el sector energético en Neuquén", señala la publicación.

"Es fundamental cumplir con los requisitos solicitados, entre los que se destaca sólida experiencia en posiciones vinculadas a la industria Oil & Gas", agregaron desde la consultora.

En su publicación, dieron detalles de los perfiles que van a seleccionar para trabajar en el nuevo centro educativo del Polo Tecnológico de Neuquén.

En primer lugar, buscan docentes de áreas técnicas especializados en la industria del Oil and Gas. Entre las asignaturas posibles se cuentan química, petróleo, mecánica, electricidad, automatización y seguridad industrial.

yacimiento ypf.jpg

El IVM ofrece también oportunidades de empleo para no docentes. La búsqueda se orienta a personal administrativo y técnico para soporte institucional.

A ellos se sumarán otros miembros del equipo, que harán el asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes por fuera del aula. Las búsquedas apuntan a profesionales en gestión educativa y coordinación académica, y también orientadores y tutores para el acompañamiento estudiantil.

La publicación solicita a todos los interesados enviar CV actualizado y carta de presentación a [email protected]

De esta manera, profesionales de distintas disciplinas trabajarán juntos en la puesta en marcha del Instituto, con los desafíos que implica ser parte de un centro educativo en formación.

Cómo es el Instituto Vaca Muerta

El Instituto Vaca Muerta fue concebido como una herramienta de la propia industria para anticiparse a las necesidades del Upstream no convencional en los próximos años. De acuerdo con estimaciones sectoriales, el crecimiento proyectado de la actividad entre 2026 y 2030 podría generar hasta 50.000 nuevos puestos de trabajo, con una fuerte demanda de perfiles técnicos especializados.

“El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global. Este es el camino para seguir consolidando el desarrollo del sector”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, al destacar la relevancia del proyecto.

Gaido - Horacio Marin llave de la ciudad - ypf (22) Claudio Espinoza

Dentro de esa propuesta integral, el Pozo Escuela aparece como una de las piezas centrales. Según pudo saber +e, estará ubicado en la zona de Río Neuquén y permitirá que estudiantes de tecnicaturas y formación profesional realicen prácticas reales de perforación, fractura hidráulica, producción y mantenimiento, bajo estrictos estándares de seguridad.

La instalación reproducirá condiciones operativas similares a las de un yacimiento en actividad. Contará con líneas de alta presión, sets de bombas para simular operaciones de fractura, laboratorios especializados en arenas, geles y control de calidad del agua, además de unidades didácticas que replican procesos de separación de fases y tratamiento de fluidos.