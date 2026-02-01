Feroz pelea en Pinamar: un adolescente fue atacado por un amigo y está grave

La víctima tiene 16 años y fue agredida por otro adolescente de 17 con quien compartía las vacaciones. Los amigos confesaron la golpiza.

Una violenta pelea entre adolescentes conmociona a Pinamar . Durante la madrugada de este sábado, un joven de 16 años fue agredido por un amigo de 17 en un episodio que aún presenta zonas oscuras.

La víctima fue asistida inicialmente en un centro de salud local y luego trasladada al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría , donde permanece internada con un hematoma cerebral no quirúrgico . La investigación avanzó luego de que los amigos del grupo incurrieran en contradicciones y finalmente reconocieran el ataque.

Si bien en un primer momento los familiares indicaron a la prensa que el joven -llamado Thiago- había sido atacado por una patota de seis personas, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguraron que se trató de una violenta pelea entre amigos.

Así, señalaron que el adolescente fue golpeado por uno de los jóvenes que se encontraba con él en Pinamar, tras desatarse una discusión cuyas causas aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de la mañana en el estacionamiento del muelle, ubicado a pocos metros del centro de la ciudad. Según el relato de la fiscalía, los tres adolescentes habían acompañado a los padres de Thiago a pescar, pero decidieron quedarse en un auto.

“Eran solo tres amigos. La víctima permaneció en el vehículo y los otros dos fueron al centro, donde habrían consumido alcohol. Al regresar al auto se produjo el episodio”, explicó el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Calderón.

El primero en llegar a la escena fue el padre de Thiago a quien incialmente, tanto su hijo como los dos amigos, llegaron a decirle que los golpes contra Thiago habían sido provocados por un grupo de seis jóvenes que les habrían querido robar.

Este relato fue sostenido varias horas después por los jóvenes e incluso reproducido por los padres del menor, aparentemente engañados.

La primera versión sobre la pelea

“Mi hijo me llegó a contar que estaba con sus amigos esperándome, cuando aparecieron estas seis bestias y empezaron a insultarlos, a decirles ‘negros de mierda’ y a pegarles”, había relatado más temprano Lucía, la madre de Thiago, en diálogo con Crónica TV.

“Ellos salieron a la noche por el centro y nosotros con mi marido nos fuimos a pescar y los íbamos a esperar en el muelle”, explicó la mujer, al tiempo que aclaró que su pareja intervino tras el ataque e incluso pudo hablar con su hijo sobre lo sucedido.

“Los amigos de mi hijo estaban al lado de mi auto y el patrullero vino justo, porque sino los masacraban”, alertó el padre de Thiago en alusión a la secuencia, hasta ese momento adjudicada a terceros.

Y en alusión al testimonio de los menores el padre agregó: “Me dijeron que les querían sacar el bolsito, un morral que [Thiago] tenía en la mano. Llevaba desodorante y cosas que llevan los chicos, también el teléfono. Pero no le sacaron nada porque él no se dejó” explicó el padre.

“Él se peleó, lo tiraron al piso, los otros corrieron y después los amigos se metieron y tiraron los bolsos lejos para que no se los agarren y se fueron cuando vino la policía”, había señalado el hombre sobre la primera versión de los hechos.

“El grupo no existía”

Sin embargo, con el correr de las horas tanto el testimonio de los amigos de Thiago como el de la propia víctima, quien llegó a declarar ante la policía antes de ser ingresado al Hospital Municipal de Pinamar, comenzó a presentar contradicciones.

Otra de las situaciones que despertó sospecha entre las autoridades fue que no podían localizar en las cámaras de seguridad a ninguno de los jóvenes denunciados. Por ello, se decidió que los involucrados fueran a un centro de monitoreo, así les mostraban varias imágenes de la noche para ver si podían identificar a los involucrados. Fue entonces, que el menor de 14 se quebró y confesó que el adolescente de 17 había golpeado a Thiago mientras él lo observaba.

“No veíamos a los jóvenes que los habían agredido. Ahora, con el desenlace final, sabemos que el grupo no existía y por eso no lo podíamos encontrar”, expresó el fiscal Calderón. En la nueva declaración, el joven de 14 años contó que él y el de 17 se fueron a pasear por el centro mientras Thiago permaneció en el auto de sus padres en el estacionamiento del muelle.

“En el centro habrían consumido alcohol aparentemente. Volvieron al auto y habría pasado esto. Uno de los menores, el de 14, fue testigo de la agresión por parte del de 17. ¿Qué desencadenó la agresión? No lo sé“, marcó el fiscal de la causa.

El giro del caso quedó evidenciado en la sorpresiva reacción del padre de Thiago, quien se mostró perplejo al conocer la noticia en diálogo con Crónica TV

“Me quiero morir. No tengo palabras. Estoy decepcionado de ellos, no quiero revancha ni nada”, lamentó mientras aguantaba el llanto. Sebastián pasó a explicar que los jóvenes eran amigos de toda la vida: “Yo los conozco a los dos desde que nacieron. Los llevaba a la cancha, yo los traía. Son amigos del barrio, vecinos, de al lado de casa”.

“Estoy decepcionado, triste, todo. Ahora quiero que mi hijo esté bien”, sumó. Según el padre de la víctima, el adolescente de 14 confesó ante la policía. “Estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal. Empezó como un juego y después se les fue la mano”, dijo.