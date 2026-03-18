Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 18 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 4.450 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos el nuevo sorteo del Quini 6 de este miércoles 18 de marzo, recordamos su edición anterior ( 3356) , que puso en juego un pozo millonario de más de 4.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 843 millones de pesos . Salieron los números 04, 36, 08, 15, 12 y 02. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 843 millones de pesos . Salieron los números 33, 17, 41, 08, 42 y 07. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.100 millones de pesos y salieron los números 35, 45, 42, 39, 00 y 41. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 386 millones de pesos, los números favorecidos fueron 33, 14, 04, 16, 26 y 36. Hubo 1 ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Córdoba.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 4.600 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.